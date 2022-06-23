Что происходит с городами после “освобождения”

Согласно докладу верховного комиссара ООН по правам человека, в результате “освобождения” Мариуполя погибли тысячи мирных жителей, а многие тела умерших до сих пор остаются под завалами, которые никто не разбирает. Более 90% зданий в городе разрушено. Также из 450 тысячного Мариуполя вынуждено выехало 350 тысяч человек. Критическую инфраструктуру (все больницы, школы, детсады, муниципальные здания, системы электро-, газо- , водоснабжение) никто не отстраивает. В результате антисанитарии в городе уже начинают отмечаться случаи типичных в таких условиях заболеваний.

Обращая внимание на захваченные с 2014 года территории Донбасса, можно сделать выводы, что Мариуполь так и не будет отстраиваться оккупантами. Город имеет все шансы получить статус “призрак”, если он не вернется под контроль Киева. Российские войска в полной мере соответствуют своему прозвищу, полученному из фильма «Властелин колец». “Освобождая” украинские города, они приносят туда только разруху, голод, нищету, боль и страдания.