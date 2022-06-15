Что нужно для победы Украины по мнению зарубежных экспертов

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО, вице-председатель по глобальным вопросам в The Carlyle Group и председатель правления Фонда Рокфеллера, соавтор книги «2034: Роман о следующей мировой войне» и автор книги «Рискнуть всем: девять конфликтов и горнило принятия решений», выразил свое мнение относительно качества и количества помощи, предоставляемой Украине Западом.

В частности, еще в марте этого года он указал на возможные пути решения проблемы с установлением бесполетной зоны над территорией Украины. Самое важное о чем он говорит – это время, как решающий и определяющий фактор ну и сама возможность установления бесполетки без открытого столкновения с Россией, чего всячески избегают США. Ставридис предлагал рассматривать западную помощь не как «да/нет» даем не даем, а постоянно маневрировать исходя из возможностей и рисков.

Первое, что предлагал сделать Ставридис – повысить уровень предоставляемой развединформации. Похоже данные планы были осуществлены, поскольку некоторое время назад зарубежная пресса массово транслировала новость о причастности американской разведки к уничтожению российского генералитета.

Вторая составляющая поддержки – киберзащита сетей управления и контроля. Пока кибервозможности России либо не используются, либо сильно переоценены.

И самое важное, о чем неоднократно говорилось, это создание «бесполетной зоны». Многие эксперты авторитетно заявляли, что бесполетка над Украиной невозможна и даже вредна, говорили, что это будет своеобразным «подарком для Путина», оправдает упреждающий удар и прочее. Оказалось, возможность ее установления без каких-либо рисков воздушых боев авиации НАТО с российскими самолетами все-таки есть. Отправить Украине оборудование, чтобы мы сами его применяли, проще простого, это сводит на нет риски боевых действий между ядерными державами. Так почему этого до сих пор не было сделано?

Ответ в том, что поддержка Украины со стороны мирового сообщества далеко не консолидирована. Большинство из 195 стран мира не вводили санкций и не отправляли помощь и хоть открыто поддерживающих Россию стран считанные единицы, большинство заняли самую гадкую, но в тоже время расчетливую позицию «грязной середины», по определению Карисы Ницше из Центра новой американской безопасности, ожидая в стороне, кто из колоссов падет на поле боя, чтобы доклевать поверженного.

Старший вице-президент Атлантического совета Барри Павел считает, что европейцы и американцы живут в информационном пузыре, думая, что все страны выступают в поддержку Украины, на самом деле большинство правительств мира заняли выжидательную позицию.

Индия и Израиль, не поддержавшие 2 марта голосование за резолюцию ООН, осуждающую вторжение России, важные по многим параметрам государства и если 10-миллионный Израиль представляет серьезный политический вес, то индусов 1,4 миллиарда, а еще это отличная альтернатива потерянным европейским сырьевым рынкам. В любом случае эти страны, как и остальные 34 неприсоединившиеся к резолюции, поставили во главу угла свои собственные национальные интересы и избегают поставок вооружения и введения санкций.

Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и половина из 54 стран Африки не поддержали резолюцию ООН рассчитывая на военную помощь России или не желая ставить под удар торговые отношения с Китаем.

Есть страны поддержавшие резолюцию, но тем не менее считающие, что действия Запада контрпродуктивны и приведут к обрушению собственной экономики и эскалации войны.

Арабы, саудиты и прочие автократии видят угрозу собственной власти, поскольку конфликт между Украиной и Россией представляется Западом как противостояние демократии и диктатуры, а оппозиционные движения в этих странах могут захотеть воспользоваться шансом.

Таким образом, мир далек от единодушной поддержки Украины, каждый лидер пытается получить политические преференции и прежде всего думает о том, что когда придет время договариваться, а все больше авторитетных мнений склоняются именно к этому варианту, как сохранить лицо, ведь ты жмешь руку тому, кого совсем недавно называл «мясником» и «кровавым диктатором».