Что не так с россиянами?

16:26 29 сентября Киев, Украина

После начала вторжения агрессора в феврале 2022 года, реакция гражданского населения РФ была понятна. То есть, она была неожиданна, омерзительна, но понятна. Большинство (несмотря на заявление прокремлевских “социологов” поддержка Путина в РФ была ниже заявленных 87%, однако больше 63%) россиян решили поддержать своего деда, радостно выкрикивали пропагандистские тезисы, разрисовывая себя свастикой XXI века. Они поверили телевизору, своему диктатору и решили его поддержать, подтвердив свою зомбированность.

В тоже время, даже зомби необходимо питаться, размножаться и, вероятно, жить. Поэтому, реакция россиян, как это не парадоксально, хоть и была предсказуемой, однако все же до сих пор остается непонятной. И речь не об обмане бункерного или правительства. Вопрос в том - почему они бояться начать сопротивление против “космонавтов” в шлемах с дубинками, но не бояться умереть на войне, в противостоянии с закаленными в многолетних боях украинских защитниками?

Удивительно видеть, как граждане РФ выходят на протесты, кричат “позор” силовикам, которые их избивают и параллельно снимают весь процесс на камеру. В тоже время, параллельно, проходят массовые протесты в Иране, в еще более изолированной на данный момент стране, чем Россия. Из-за несправедливой расправы силовиков над молодой женщиной, протестующие уже захватили один из городов страны, склад с оружием и продолжают требовать казнить духовного лидера за его средневековые указы в отношении женщин. Революцией Достоинства, бархатная революция, январские протесты в Казахстане, июньские митинги в одной из провинций Узбекистана – все эти события являются волеизъявление народа. Вне зависимости от результата, люди были услышаны властью и показали, что с ними должны считаться. В случае с протестами россиян все, мягко говоря, странно.