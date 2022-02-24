Что может остановить "рекорды" COVID-19 в Украине

18:18 01 Октябрь Киев, Украина

Мы снова наблюдем антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19 , председатель БФ «100% жизнь» Дмитрий Шерембей считает, что прирост заболевания связан с началом нового учебного года, и медицинская система может не выдержать нагрузки.

«Это происходит потому, что начался учебный год и количество встреч и социальных контактов в десятки раз выросло. Математически ясно, что в результате этого вырос и уровень заболеваемости. Таким образом, мы получили вторую волну эпидемии в Украине. Единственный надежный способ это остановить - изоляция и ограничение контактов. Одним из решений может быть переход на дистанционное обучение», - сказал Шерембей.

Эксперт отметил, что прирост заболеваемости происходит за счет того, что в сентябре, с началом учебного года, увеличилось количество социальных контактов.

«От перехода на дистанционное обучение упало бы количество контактов, потому что даже после школы дети же не сразу идут домой. А именно дети чаще всего являются бессимптомными носителями, а уже потом они идут домой. Это очень увеличивает риск передачи вируса», - добавил он.

По мнению эксперта, сегодня в учебных заведениях высокие риски заражения коронавирусом. «Самый простой и надежный способ не дать вирусу распространяться от человека к человеку - это сокращение контактов», - подчеркнул Шерембей.



В то же время, Шерембей добавил, что медицинская система в Украине может не выдержать, если высокие показатели заболеваемости будут держаться долгое время.