Что может остановить "рекорды" COVID-19 в Украине

Мы снова наблюдем антирекорд по
количеству новых случаев заражения COVID-19
, председатель БФ «100% жизнь» Дмитрий Шерембей считает, что прирост заболевания связан с началом нового учебного года, и медицинская система может не выдержать нагрузки.
«Это происходит потому, что начался учебный год и количество встреч и социальных контактов в десятки раз выросло. Математически ясно, что в результате этого вырос и уровень заболеваемости. Таким образом, мы получили вторую волну эпидемии в Украине. Единственный надежный способ это остановить - изоляция и ограничение контактов. Одним из решений может быть переход на дистанционное обучение», - сказал Шерембей.
Эксперт отметил, что прирост заболеваемости происходит за счет того, что в сентябре, с началом учебного года, увеличилось количество социальных контактов.
«От перехода на дистанционное обучение упало бы количество контактов, потому что даже после школы дети же не сразу идут домой. А именно дети чаще всего являются бессимптомными носителями, а уже потом они идут домой. Это очень увеличивает риск передачи вируса», - добавил он.
По мнению эксперта, сегодня в учебных заведениях высокие риски заражения коронавирусом. «Самый простой и надежный способ не дать вирусу распространяться от человека к человеку - это сокращение контактов», - подчеркнул Шерембей.
В то же время, Шерембей добавил, что медицинская система в Украине может не выдержать, если высокие показатели заболеваемости будут держаться долгое время.
«Конечно, не выдержит. Это будет увеличение количества опорных больниц, но ждать этого не стоит и принимать решения надо раньше. Даже если бы больницы были уже заполнены - это не значит, что не надо вводить технологии сокращения социальных контактов. В любом случае к этому придется возвращаться», - отметил он.
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