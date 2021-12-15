Что может спасти туризм

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш рассказал о том, что необходимо сделать для поддержки и спасения туристической отрасли.

"К сожалению, о поддержке туротрасли нам остается только мечтать. Что до карантинных мер, про начальный этап было написано уже очень много. Давайте сфокусируемся на том, что можно сделать прямо сейчас.