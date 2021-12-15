Что может спасти туризм

На дворе середина лета, страны начали открывать границы для украинцев. По-разному. Как и Украина для иностранцев.
Для въезда же в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию. Для выезжающих за границу тоже необходим страховой полис. Все крупные страховые компании покрывают лечение COVID-19 по умолчанию, так как относят его к ОРВИ. При этом на рынке предлагаются и расширенные страховки по COVID-19.
Для въезда же в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию. Для выезжающих за границу тоже необходим страховой полис. Все крупные страховые компании покрывают лечение COVID-19 по умолчанию, так как относят его к ОРВИ. При этом на рынке предлагаются и расширенные страховки по COVID-19.
Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш рассказал о том, что необходимо сделать для поддержки и спасения туристической отрасли.
"К сожалению, о поддержке туротрасли нам остается только мечтать. Что до карантинных мер, про начальный этап было написано уже очень много. Давайте сфокусируемся на том, что можно сделать прямо сейчас.
2. Разработать для мест размещения и перевозчиков протоколы работы в период коронавируса. По результатам провести сертификацию и периодически контролировать выполнение. Именно таким путем пошли страны, туризм в которых является приоритетным направлением. Протоколы эти опубликованы. Я лично только что вернулся из Турции и могу с уверенностью сказать, что там этот подход действительно работает.
…Много времени уже потеряно, но еще не поздно наверстать. Выполнение двух этих пунктов даст хороший толчок туристической отрасли".
1. Изменить подход к разделению стран на "красные" и "зеленые". Сейчас действует жесткая привязка к количеству заболевших на 100 тыс. населения. Если меньше 40 – обсервация не требуется, если больше – нужна либо обсервация, либо ПЦР-тест, сделанный уже в Украине по прилету. Напомню, что Украина уже давно по собственным критериям находится в "красной" зоне. Мы предлагаем Кабмину пересмотреть этот подход в пользу более гибкого: все страны, где количество заболевших на 100 тыс. населения такое же или меньшее, чем у нас – должны быть в "зеленом" списке.
2. Разработать для мест размещения и перевозчиков протоколы работы в период коронавируса. По результатам провести сертификацию и периодически контролировать выполнение. Именно таким путем пошли страны, туризм в которых является приоритетным направлением. Протоколы эти опубликованы. Я лично только что вернулся из Турции и могу с уверенностью сказать, что там этот подход действительно работает.
…Много времени уже потеряно, но еще не поздно наверстать. Выполнение двух этих пунктов даст хороший толчок туристической отрасли".
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