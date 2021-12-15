Что может спасти туризм

19:01 08 Июль Киев, Украина

На дворе середина лета, страны начали открывать границы для украинцев. По-разному. Как и Украина для иностранцев. 

Для въезда же в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию. Для выезжающих за границу тоже необходим страховой полис. Все крупные страховые компании покрывают лечение COVID-19 по умолчанию, так как относят его к ОРВИ. При этом на рынке предлагаются и расширенные страховки по COVID-19.

Исполнительный директор Украинской Ассоциации турагентств Павел Григораш рассказал о том, что необходимо сделать для поддержки и спасения туристической отрасли.
 
"К сожалению, о поддержке туротрасли нам остается только мечтать. Что до карантинных мер, про начальный этап было написано уже очень много. Давайте сфокусируемся на том, что можно сделать прямо сейчас.

фото: Туристы летят в страну из зеленой зоны

1. Изменить подход к разделению стран на "красные" и "зеленые". Сейчас действует жесткая привязка к количеству заболевших на 100 тыс. населения. Если меньше 40 – обсервация не требуется, если больше – нужна либо обсервация, либо ПЦР-тест, сделанный уже в Украине по прилету. Напомню, что Украина уже давно по собственным критериям находится в "красной" зоне. Мы предлагаем Кабмину пересмотреть этот подход в пользу более гибкого: все страны, где количество заболевших на 100 тыс. населения такое же или меньшее, чем у нас – должны быть в "зеленом" списке.

2. Разработать для мест размещения и перевозчиков протоколы работы в период коронавируса. По результатам провести сертификацию и периодически контролировать выполнение. Именно таким путем пошли страны, туризм в которых является приоритетным направлением. Протоколы эти опубликованы. Я лично только что вернулся из Турции и могу с уверенностью сказать, что там этот подход действительно работает.

…Много времени уже потеряно, но еще не поздно наверстать. Выполнение двух этих пунктов даст хороший толчок туристической отрасли".