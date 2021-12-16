Что изменит уход Леонида Кучмы из ТКГ

Уход Леонида Кучмы из украинской делегации ТКГ, по мнению политолога Валентина Гладких, не повлияет на переговорный процесс, кто является участником группы - это не так важно.
Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет участвовать в деятельности Трехсторонней контактной группы, проинформировал Офис президента Украины. В комментарии «Слово и дело» политолог Валентин Гладких объяснил, что смена участников ТКГ не повлияет на работу группы, даже если по решению Кучмы стоят разногласия с другими участниками.
Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет участвовать в деятельности Трехсторонней контактной группы, проинформировал Офис президента Украины. В комментарии «Слово и дело» политолог Валентин Гладких объяснил, что смена участников ТКГ не повлияет на работу группы, даже если по решению Кучмы стоят разногласия с другими участниками.
По мнению специалиста, могут быть и политические причины, однако в такой версии слишком много предположений.
Гладких добавил, что в любом случае работа ТКГ кардинально не изменится.
Гладких добавил, что в любом случае работа ТКГ кардинально не изменится.
Напомним, президент Украины 1994-2005 гг. Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.
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