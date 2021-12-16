Что изменит уход Леонида Кучмы из ТКГ

19:21 28 Июль Киев, Украина





Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Уход Леонида Кучмы из украинской делегации ТКГ , по мнению политолога Валентина Гладких, не повлияет на переговорный процесс, кто является участником группы - это не так важно.Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет участвовать в деятельности Трехсторонней контактной группы, проинформировал Офис президента Украины. В комментарии «Слово и дело» политолог Валентин Гладких объяснил, что смена участников ТКГ не повлияет на работу группы, даже если по решению Кучмы стоят разногласия с другими участниками.

«Не думаю, что изменится работа ТКГ, кто бы в ней не участвовал с украинской стороны. Если есть разногласия среди представителей Украины в ТКГ, то это, в принципе, нормально и ничего критичного в этом нет, потому что если люди имеют одинаковое мнение, то одно из них лишнее. Если среди участников и есть дискуссии, то это означает, что решения будут отшлифовываться и от этого только лучше. А разногласия между участниками ТКГ – это вообще закономерно. Вопрос заключается в том, какой механизм работы с этими разногласиями и формирования некой единой позиции. Проблемы начинаются не тогда, когда возникают разногласия, а тогда когда исчезает механизм их устранения. Но я не вижу никаких проблем с тем, что ушел Кучма», – сказал Гладких.

По мнению специалиста, могут быть и политические причины, однако в такой версии слишком много предположений.



Гладких добавил, что в любом случае работа ТКГ кардинально не изменится.

«Уход Кучмы не связан с конспирологией, скорее всего, это связано с его почтенным возрастом, физическими и эмоциональными нагрузками, с которыми приходится сталкиваться в этой работе. К тому же повлияло отсутствие реальных и осязаемых результатов, что демотивирует», – подытожил Валентин Гладких.

Напомним, президент Украины 1994-2005 гг. Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года.