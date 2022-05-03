17:47 02 декабря Киев, Украина

Про досвід українського голодомору заговорила Ефіопія. Заговорила вперше, оскільки наші країни досить далеко одна від іншої. Однак, як виявилось, країни у своєму історичному досвіді набагато рідніші, ніж можна було б подумати. Згадуючи річницю українського голодомору, ефіопці не лише співчувають українцям, але й оплакують і свої громадян, які теж стали жертвами червоного режиму.



Ефіопія у свій час стала першою африканською країно., яка отримала незадлежність у часи господства європейских країн. Свою незалежність Ефіопія виборола в Італії ще до початку Першої світової війни. Тоді лідером став місцевий імператор. Однак, в часи другої світової, ефіопи стали жертвами режиму Муссоліні, який хотів помститися країні за минуле. Після перемоги радянських країн у Другій світовій, знову незалежної від італії стала й Ефіопія, однак тепер потрапила до сфери інтересів Радянського Собзу. Сталін не робив наказів, які призвели до голодомору в Ефіопії, як це він робив в Україні, в Казахстані, ні. Однак, він привів до влади червоний режим, привів людей, які вважали його ідеальним лідером. Таким чином вже пісял Другої світової ефіопці переживали вже свій голодомор, привезений радянськими вчителями із іх цінностями.

Фотоматеріали з тих часів не можуть не відлякувати й по нині. Зображення людей вмираючих від голоду в Ефіопії в ті часи завдяки червоному режиму, дають нам, українцям, можливість ще краще розуміти, а що ж було в Україні у 30-і роки.