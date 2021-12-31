Почему Крымская платформа пугает Путина?

В частности, Владимира Владимировича пугает поддержка Украины Турцией.

В начале месяца Президент Украины Владимир Зеленский встречался с главой Турции Реджепом Эрдоганом. По результатам встречи главы государств подписали совместную декларацию и договорились углубить сотрудничество и координацию в области экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.

Кроме того, стороны решили продолжить сотрудничество в формате Квадрига (2 + 2) на уровне министров и координаторов.

- Подтверждаем безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Россия прямо говорит, что вступление в Крымской платформы является проявлением неприязни. Она шантажирует своих партнеров.

По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, кроме поддержки Крымской платформы, Эрдоган намерен обсудить участие в проекте по содружественными в Турцию странами.

Рефат Чубаров подчеркнул, что Россия раздражена недавним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Турцию, а также результатами встречи.

По его мнению, недавнее решение РФ об ограничении полетов в Турцию связанное с этим.

- У меня нет сомнений, что это раздраженная реакция Москвы на визит и его результаты, и, вероятно, на невыполнение Эрдоганом просьб Путина, которые были высказаны накануне визита Зеленского.