Чиновники в РФ желают смерти свои гражданам

16:07 19 ноября Киев, Украина

На открытии мемориальной доски погибшему оккупанту чиновник пожелал студентам “пройти через это”. “Жил парень, такой же как и вы. Ходил по этим улицам, улыбался, дружил, любил. Вот через это надо вам пройти. Понимать, что это такой же парень, как вы”, - сказал глава администрации Узловского района Николай Терехов, выступая перед студентами.

То есть, чиновник прямо призвал молодых россиян отправиться на фронт, погибнуть и вернуться в черном пластиковом пакете, чтобы с ними прощались так же, как и с их горожанином. Терехов забыл добавить, что смысл такой жизни заключается в собственной жертве ради него, других чиновников и Путина, чтобы власть имущие и дальше могли спокойно обворовывать народ.

Как такой посыл может спокойно восприниматься гражданским общество трудно представить. Однако для россиян, вроде бы, все нормально. Можно дальше стоять, смотреть на разорванные тела соплеменников и ждать своей очереди, чтобы “пройти через это”.