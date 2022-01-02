На побережье оккупированного Россией полуострова, цвет воды в Черном море превратился в желтый. Причины, по которым вода приобрела желтый цвет не известны. Местные жители говорят об экологической катастрофе, а кто-то говорит, что море окрасил песок, поднятый со дна.

Вероятно, что обе теории имеют право на существование. В тоже время, одна может быть следствием другой. С тех пор, как оккупанты заняли Крым, на полуострове значительно увеличилось количество военно-морской техники, а также участились военные учения. Кроме того, в бухтах неоднократно фиксировали разливы нефти.

Не исключено, что причиной желтизны Черного моря стали водные испытания российского оружия, после срабатывания которого, образовалась взвесь песка. Вряд ли это было ядерное оружие, однако сила взрыва должна была быть очень большой.

Не стоит исключать и неудачные геологические разведки по поиску пресной воды под дном моря. Ведь Крым до сих пор стоит на гране водной катастрофы, а российское правительство не оставляет попыток обнаружить пресную воду пробуривая все новые скважины.

В любом случае, Россия убивает природу Крыма и велика вероятность, что причина по которой Черное море, стало желтым у берегов полуострова, имеет техногенную основу.