Чем тяжелее преступление – тем лучше для вагнеровцев

11:32 17 января Киев, Украина

“Искупить свою вину кровью” – так звучит известное высказывание, оправдывающие привлечение заключенных в штрафбаты. Современная Россия, как показывает практика, ни на йоту не эволюционировала.

Для пополнения, буквально, пушечного мяса, которым проводят разведку боев, разминирование минных полей и просто бросают отрядами на хорошо укрепленные позиции ВСУ, хозяин вагнеровцев Пригожин вербует заключенных.

Так, одного из ЧВКашников уже успели похоронить на Урале с почестями. Вот только вскоре выяснилось, что он отбывал наказание в тюрьме за убийство матери. Другой такой же “герой России”, убил соседку, отсидел, вышел и убил женщину из соседнего города, попал в «Вагнер», погиб и теперь удостоен медалей и почестей, посмертно.

Что уж говорить о тех, кто отбывает пожизненное заключение в тюрьмах особо строго режима за особо тяжкие преступления. Для таких людей попасть к Пригожину, все равно, что оказаться на свободе. А так, можно и “героем” умереть. Один такой уже выразил желание отправиться на фронт. Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попов убил 80 женщин. Теперь изъявил волю “защищать родину”, но при одном условии – Попов не хочет ехать прямо сейчас, так как “холодно”, а вот с приходом весны ждет приглашения.

Вот такая вот она, армия Путина. Вот такая вот она – Россия. На войну идут от безвыходной ситуации – кредиты, нищета, либо пожизненное заключение. И чем в более отчаянном положении находится человек – тем лучше. “Изначально деморализованного – деморализовать невозможно”.