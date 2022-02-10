09:27 19 Сентябрь Киев, Украина

Остается загадкой, кто победит на выборах в пока еще свободных Соединенных Штатах Америки. Мы знаем наверняка лишь то, как заканчиваются выборы в таких авторитарных режимах, как Россия, Беларусь или Китай.



В США сейчас спор идет не столько между Трампом и Байденом, сколько между западной цивилизацией, несовершенным, непоследовательным, ошибающимся представителем которой выступает господин Трамп, и силами тоталитаризма, нацеленными на уничтожение западной цивилизации, представителями которых выступает пара Байден-Харрис с Демократической партией США.



Официальная и неофициальная программы Демократической партии США – это черно-красный расизм, создание тоталитарного расового общества на территории США. Жертвой этой атаки уже стала первая поправка к Конституции США – свобода слова. Сейчас в США человек не может публично сказать: "Все жизни имеют значение", поскольку сторонниками Демократической партии это будет рассматриваться как расистское высказывание. Те, кто делают такие заявления, безжалостно увольняются из государственных органов и университетов и подвергается общественному остракизму.

Ударной силой Демоккратической партии выступают штурмовики, организованные по расовому признаку: представители Black Lives Matter от чернокожей части населения, Антифа - от белой. Они получили свободу для развязывания волны террора и криминала в американских городах, от которой погибли уже тысячи людей.



Сейчас в США вопрос стоит не столько в политическом, сколько в цивилизационном выборе в крупнейшей и важнейшей стране современного мира. Это победа или поражение в войне против западной цивилизации.



Как изменится политика США после победы Байдена



В сетях сегко найти открытое письмо, подписанное 103 бывшими американскими дипломатами и специалистами в области внешней политики, предъявившими массу претензий к нынешней политике администрации США по отношению к России, излагает видение того, какой должна быть внешняя политика администрации США в случае их прихода к власти. Поскольку большинство подписантов относится к Демпартии США, можно предположить, что это версия внешнеполитической доктрины этой партии в случае победы пары Байден-Харрис.



В этом письме четко говорится, что администрация должна прекратить проводить политику санкций по отношению к России, что необходимо восстанавливать диалог с Кремлем, что необходимо "делать режим санкций более гибким".



Все это необходимо для того, объясняют они, чтобы бороться с главными проблемами человечества на сегодня. С какими? С изменением климата, поясняют авторы письма. Украинцы должны знать, что снятие санкций с Путина Демократической партией необходимо для того, чтобы бороться с проблемой климатических изменений. Такова позиция Демократической партии в отношении Украины и России.