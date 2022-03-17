Чем опасна легализация каннабиса в Украине

21:26 21 октября Киев, Украина





Марихуана — это высушенные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или Cannabis indica. Растение содержит химические вещества, которые широко используют в медицине для борьбы со многими хроническими болезнями. Но каннабис также считается наркотиком, поэтому сейчас в Украине за распространение и хранение марихуаны гражданам грозит административная ответственность за хранение до 5 г и криминальная — от 5 г марихуаны. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список «Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен». 25 октября, в день местных выборов в Украине, пройдет всенародный опрос. Одной из тем, по поводу которой будут опрашивать граждан, станет идея легализации в Украине медицинского каннабиса Марихуана — это высушенные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или Cannabis indica. Растение содержит химические вещества, которые широко используют в медицине для борьбы со многими хроническими болезнями. Но каннабис также считается наркотиком, поэтому сейчас в Украине за распространение и хранение марихуаны гражданам грозит административная ответственность за хранение до 5 г и криминальная — от 5 г марихуаны. Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса входят в список «Особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен».









Почему в некоторых странах легален медицинский каннабис?

Это аргументируют тем, что медициной доказаны обезболивающие свойства марихуаны. В роли лекарства она помогает снять сильные болевые симптомы у людей с хронической болью, эпилепсией, анорексией, посттравматическим синдромом, заболеваниями иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потереи веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других тяжелых состояниях.



Кроме того, вещество КБД, которое содержится в марихуане, часто рекомендуют как средство борьбы со стрессом и бессонницей. В отличие от алкоголя, марихуана не вызывает агрессии или большого всплеска активности — она провоцирует расслабленное состояние. Например, в Британии музыкант бесплатно развозил марихуану медикам, чтобы они могли расслабиться в условиях борьбы с коронавирусом, а в зоопарке Варшавы при помощи марихуаны решили лечить стресс у слонов.







В мире уже долгое время идут споры о преимуществах и недостатках использования каннабиса в медицинских целях. В Великобритании разрешили лекарства от эпилепсии на основе марихуаны, а 25 октября 2019 года во Франции приняли закон, разрешающий использование марихуаны в медицинских целях. Во многих странах мира использование медицинской марихуаны и лекарств на ее основе стало нормой.



В Украине разрешат медицинский каннабис?

Люди, которые требуют легализации, хотят получить право на использование лекарств на основе каннабидиола, содержащегося в конопле, а также чтобы ученые получили возможность дальше исследовать марихуану в научных целях. Кроме того, потребуется урегулировать вопрос распространения (сбыта), хранения и употребления медицинской марихуаны на законодательном уровне.









Какие вещества в каннабисе вызывают наркотическое опьянение?

Растения рода Cannabis содержат психоактивные вещества, которые называются каннабиноидами. Ученые проанализировали химический состав наиболее активных веществ из них —тетрагидроканнабинола (ТГК — THC) и каннабидиола (КБД — СBD). И THC, и СBD, как отмечают сами авторы работы, имеют «потенциальные терапевтические и лечебные свойства». Это два наиболее изученных вещества. Их действие отличается: THC обладает выраженными психотропными эффектами и возбуждает нервную систему. Именно оно вызывает чувство «кайфа», которое провоцирует людей употреблять марихуану для удовольствия и расслабления. СBD почти не имеет психотропного действия — это вещество обезболивает, расслабляет и тормозит. В медицинском каннабисе преобладает именно СBD.



Медицинский и рекреационный каннабис — в чем разница?

Медицинский каннабис обычно содержит большее количество СBD, чем рекреационный, который, в свою очередь, содержит больше THC. Это означает, что люди принимают рекреационный каннабис главным образом для достижения эффекта. В то же время медицинский каннабис, как правило, сложно найти на черном рынке, ведь продают марихуану с психоактивным эффектом. То есть «рекреационную» — ту, которую используют без медицинского обоснования.









В странах, где разрешена торговля каннабисом, купить медицинскую марихуану можно с 18 лет, а рекреационную (развлекательную) — только с 21. Причем может быть разрешен лишь один вид — медицинский. Хотя в законе могут указываться определенные обстоятельства, когда люди моложе 18 лет могут подать заявку на медицинскую марихуану.



Вредна ли марихуана?

Марихуану относят к «легким» наркотикам. National Institute of Drug Abuse (США) говорит о том, что, как показывают исследования, значительное количество людей, которые ее употребляют, не начинают пробовать более «тяжелые» наркотические вещества. С другой стороны, исследования на грызунах показали, что регулярное употребление ТГК провоцирует усиленную реакцию на вещества, которые вызывают привыкание (морфий, никотин).



Исследователи из этого же института говорят о ряде физических побочных эффектов, которые могут быть вызваны марихуаной:



Проблемы с дыханием. Курение марихуаны, как и сигарет, в больших количествах раздражает легкие. Это может выражаться как ежедневный кашель и мокрота, заболевания легких и повышенный риск легочных инфекций. Доказательств, которые подтвердили бы наличие более высокого риска развития рака легких у людей, которые курят марихуану, учеными не обнаружено.

Проблемы с сердечно-сосудистой системой. Марихуана учащает сердцебиение на длительное время, что может негативно сказаться на здоровье людей с сердечной недостаточностью и тахикардией. Не так давно появилась информация, что курение марихуаны может спровоцировать сердечный приступ, инсульт и другие заболевания. Ученые заявили, что THC (тетрагидроканнабинол) может нарушать сердечный ритм, быть причиной фибрилляции предсердий, тахикардии и преждевременного сокращения желудочков.

Интенсивная тошнота и рвота. Регулярное длительное употребление марихуаны может привести к тому, что у некоторых людей появится синдром гиперемезиса каннабиноидов. Это приводит к регулярным циклам сильной тошноты, рвоты и обезвоживания, из-за чего человеку сможет понадобиться экстренная медицинская помощь.





Можно ли употреблять марихуану при беременности?

В одном из исследований немедицинский персонал диспенсариев (заведений, продающих марихуану) рекомендовал марихуану беременным женщинам от тошноты, однако медицинские эксперты предостерегают от этого. Американские ученые доказали, употребление марихуаны во время беременности связано с рождением детей с маленьким весом и повышенным риском возникновений проблем с мозгом и отклонениями поведения у новорожденных. Если женщина употребляет травку во время беременности, каннабиоиды могут внутритробно влиять на мозг ребенка, который еще только формируется. Такие дети вероятнее других будут иметь проблемы с памятью, вниманием, иногда мышлением. Некоторые другие исследования показывают повышенный риск преждевременных родов.



Где в мире легализировали медицинский каннабис?

В медицинских целях легализовали марихуану Панама, Перу, Израиль, Дания, Австрия, Турция, Россия, Финляндия, Италия, Замбия, Македония, Польша, Швейцария, Зимбабве. А полный легалайз на марихуану ввели Уругвай и Канада. Еще в 30 странах мира она разрешена частично. Медицинская марихуана разрешена в 33 штатах и в округе Колумбия в США. Некоторые из них разрешают ограниченное использование, а в некоторых разрешена и рекреационная марихуана.



В Нидерландах, вопреки распространенному мифу, употреблять марихуану на улицах нельзя — это нужно делать в специально отведенных кофишопах. Хранить, производить и продавать любые наркотики в этой стране запрещено. За хранение до 30 г конопли грозит штраф — административное наказание.









Напомним, что в Украине суд впервые вынес оправдательный приговор мужчине, который выращивал дома канабис в медицинских целях. Употребление этого вещества помогает 44-летнему мужчине избавиться от боли в суставах.