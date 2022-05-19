Чем медленнее едет скорая – тем точнее диагноз

«Жителям Крыма рекомендовали не ждать быструю скорую помощь». Такие заголовки вчера можно было увидеть на крымских оккупационных интернет-ресурсах. Подобные новости вызваны тем, что на оккупированной «сверхдержавой» территории в несколько раз возросло число обращений с службу скорой медицинской помощи, при чем 50% из них связаны с коронавирусной инфекцией.

Забавно, что местные пользователи не очень оптимистично обсуждают такие новости. Некоторые выражают серьёзную обеспокоенность что местные власти оставят их один на один с пандемией.

А какого результата они ожидали? Сколько на территорию полуострова было ввезено военной техники и медицинской, кто-нибудь знает? Я уверен что значительный перевес будет за военной, поскольку полуостров для Москвы — это военная база, такой себе форпост против страшного НАТО, а не регион, где нужно заниматься улучшением медицины.

Наглядный пример отношения оккупационной власти к местному населению характеризует смерть 82-летней пенсионерки из Ялты, которая скончалась в Ливадийской больнице, куда её поместили только после звонка из администрации, поскольку изначально её вообще не хотели лечить. Видимо всё дело в том, что родственники бедной женщины проживают на свободной от российской оккупации территории Украины. Интересно что в больницу пенсионерку доставила не карета скорой помощи, а её небезразличный сосед, но высокодуховная медицина с примесью скрепного цинизма не оставила несчастной женщине шансов.

Ведь не только действия медиков сыграли свою роль в гибели пенсионерки, её племянницу не пустили на территорию полуострова пограничники на пункте «Армянск», несмотря на предоставленные с Ливадийской больницы документы.

В итоге пенсионерка вовремя не получила нужное лечение и уход и скончалась.