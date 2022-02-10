Чем грозит успех российской и китайской вакцины США

Массовое внедрение Россией и Китаем вакцин от коронавируса до завершения полного цикла клинических испытаний становится неожиданно сложной геополитической проблемой для Соединенных Штатов.
/>Китайская компания Sinopharm объявила, что предоставит партию одной из двух своих испытываемых вакцин Объединенным Арабским Эмиратам, тем самым отдав предпочтение союзнику США, а не собственным гражданам. Китай стал единственным поставщиком вакцины против коронавируса на Ближний Восток.
В то же время российский фонд национального благосостояния подписал соглашение о поставке в Индию 100 миллионов доз вакцины "Спутник V".
Эти действия застигли западных политиков врасплох. Американские эксперты в области здравоохранения говорят, что Соединенным Штатам не следует в ответ спешить с выпуском собственной вакцины. Но в результате на несколько месяцев Китай и Россия окажутся единственными странами со столь ценным дипломатическим инструментом.
В итоге к следующему году Китай и Россия могут существенно увеличить свое геополитическое влияние, нарушив правила и поспешно выпустив свои вакцины. Также есть вероятность, что их вакцины не принесут нужного результата, отмечает издание.
"Это по-настоящему безумная и ужасная идея, - цитирует газета Артура Каплана, главу отдела медицинской этики Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете, который прокомментировал информацию о нежелании Китая и России дождаться результатов третьей фазы клинических испытаний. - Это просто в голове не укладывается".
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что решение России о распространении вакцины до завершения третьей фазы клинических испытаний было, по сути, признано правильным другими странами, потому что они сейчас делают то же самое.
"Критика заключалась в том, что нельзя зарегистрировать вакцину до третьей фазы. Но затем Китай зарегистрировал вакцину, ОАЭ зарегистрировали вакцину до завершения третьей фазы, а также Великобритания и США публично заявили, что рассматривают возможность регистрации вакцины до третьей фазы. Так что эта часть критики исчезла", - цитирует его газета.
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