Чем больше в Украине новых структур, тем больше коррупции

Рада может принять законопроект о создании БЭБ, вместо налоговой милиции и экономического отдела СБУ, на этом настаивает Финкомитет.
Это предложение оценил народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
"Чем больше в Украине плодятся разнообразные новые структуры, направленные как бы на усиление борьбы с коррупцией, тем больше у нас становится коррупции. Наглядный пример – ещё одно недавно созданное "бюро" - НАБУ. Миллиарды потраченных на его содержание за несколько лет бюджетных денег - и никаких реальных результатов.
СБУ, у которой по этому направлению меньше полномочий, ловит значительно больше коррупционеров, чем все созданные за последние годы "антикоррупционные органы". При этом Служба сейчас испытывает колоссальное давление со стороны прозападных политиков и экспертов – у нее хотят забрать экономическую контрразведку и борьбу с коррупцией. А кто тогда будет ловить преступников?
БЭБ будет такой же пустышкой, как и НАБУ. Очевидно, что под видом реформ нашу спецслужбу просто хотят ослабить.
Поэтому реальные результаты в борьбе с коррупцией и преступностью вообще зависят не от создания очередных "бюро", их количества и модных названий. А от политической воли и желания власти искоренять преступность, а не имитировать такую борьбу".
СБУ, у которой по этому направлению меньше полномочий, ловит значительно больше коррупционеров, чем все созданные за последние годы "антикоррупционные органы". При этом Служба сейчас испытывает колоссальное давление со стороны прозападных политиков и экспертов – у нее хотят забрать экономическую контрразведку и борьбу с коррупцией. А кто тогда будет ловить преступников?
БЭБ будет такой же пустышкой, как и НАБУ. Очевидно, что под видом реформ нашу спецслужбу просто хотят ослабить.
Поэтому реальные результаты в борьбе с коррупцией и преступностью вообще зависят не от создания очередных "бюро", их количества и модных названий. А от политической воли и желания власти искоренять преступность, а не имитировать такую борьбу".
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