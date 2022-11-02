Чем бедней народ россии, тем лучше кремлю

11:14 02 ноября Киев, Украина

Чтобы не отказываться от роскошной жизни, акционеры «Газпрома» решили выплатить себе премии на общую сумму в 1, 208 059 трлн рублей. Эта космическая сумма равна годовому бюджету 10 регионов россии. Ее с лихвой хватило бы, чтобы обеспечить те 9 регионов страны, где газификация достигает всего в 5% домов.

Но премии для элит “важнее”, а чтобы заполнить дыры в бюджете путин и Ко решили поднять налоги на все. В условиях санкций это просто уничтожит экономику, а затем и всю страну в буквальном смысле слова. Это тот случай, когда животные, находящиеся у кормушки, при уменьшении корма, готовы сожрать саму кормушку, лишь бы не похудеть ни на грамм.

Но, россиянам все равно. Они привыкли к тому, что их правительство постоянно грабит в обмен на обещания показать “Кузькину мать” всему миру. Дико это все. Выглядит так, будто рабское право отменили, а рабы взмолились, чтобы снова стать рабами.