Чего ждать в случае оккупации Россией Беларуси

18:56 19 Август Киев, Украина

Если Россия оккупирует Беларусь, угроза вторжения на территорию Украины станет еще реальней. Это повлечет за собой изменения в расстановке сил на границе, поэтому украинские власти должны быть готовы к возможной агрессии РФ с севера.



Об этом заявил экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко.





“В случае российской оккупации Беларуси в той или иной форме, линия возможного вторжения РФ в Украину увеличивается на 1111 км, а это, соответственно, повлечет рассредоточение всех сил и средств Украины по всей протяженности границы. К тем двум тысячам километров, потенциально доступных для вторжения, которые уже есть с учетом угроз на всех направлениях, добавляется северное направление и, кто бы ни говорил о том, что там специфическая местность, болота и прочее, с учетом возможного использования воздушно-десантных войск угроза существует. Важный вопрос сегодня состоит в том, какую позицию в это время будет занимать армия Беларуси и насколько она будет нейтральной.

Еще с 2014-го года нами было предусмотрено появление потенциально опасных направлений, их усиление и корректировка сил. Военными планами ВСУ предусмотрена угроза со стороны границы с Беларусью, но вся ситуация, протяженность линии границы, влияют на расстановку сил, а это вызов. Нами было проработано направление оперативной подготовки территории и усиления территориальной обороны, сил и средств соответствующих структур, а также было предусмотрено формирование корпуса резерва для задействования на одном из потенциально опасных направлений, в том числе на Северном. Украина должна быть готова к возможному российскому вторжению со стороны Беларуси в случае ее оккупации”, – заявил генерал армии Муженко.