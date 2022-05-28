Чего хотят поляки от Украины

С самых первых дней войны Польша оказывает Украине неоценимую поддержку. Тут и миллионы беженцев, самое большое количество наших соотечественников размещены именно в Польше, не в пример Болгарии, которая ссылаясь на туристический сезон выгоняет людей с детьми на улицу. Не в пример Германии, которая так и не поставила Польше новейшие бронемашины, взамен тех 240 танков советского производства, переданных Украине. Не в пример Венгрии, которая отказалась предоставить свою территорию для приема и транзита оружия из США и Европы в Украину.

Но есть моменты, которые заставляют если и не усомниться в кристальности истинных намерений поляков, то уж задуматься точно надо.

Еще в середине марта Польша предложила ввести на территорию Украины миротворческую миссию НАТО, состоящую из подразделений польских вооруженных сил. Вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что данные действия будут совершаться при полном согласии киевских властей. Тогда руководство НАТО решительно отказалось от инициативы ссылаясь на то, что это приведет к открытому столкновению Блока с Россией.

Четкий отказ не остановил поляков и уже в мае по запросу польского ежедневника «Речь Посполита» лаборатория IBRiS провела социологическое исследование о целесообразности введения польских войск в Украину в составе миротворческой миссии ООН, НАТО или Евросоюза. Результат был получен ожидаемый, оказалось, что поддерживают предложение властей Польши о польских миротворцах почти 60% граждан, при том, что «за» миротворцев в Украине выступают 63% сторонников действующей политической силы и 64% от оппозиции.

Президент Польши Анджей Дуда, который выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а наши народы смогут «вместе жить на этой земле», дает повод для раздумий, уж больно резко был предложен Польшей новый договор о добрососедстве, который наделяет граждан Польши особыми правами в Украине. Президент Зеленский немедленно направил в парламент уже готовый законопроект по этому вопросу. Скорость с которой тает граница между Польшей и Украиной поражает, того и гляди как будет не очевидно, что Волынь и Львов – Украина.

В свое время в 2014 году, комментируя переговоры между Путиным и Порошенко, министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина, заявил, что переговоры нельзя проводить без Польши «говорить об Украине без Польши - это то же самое, что говорить о проблемах Ливии, Алжира, Туниса и Марокко без Италии, Франции или Испании». Это даже не намек – это прямое указание на отношения между колониальной страной и метрополией.

Нельзя недооценивать деятельность образованной в далеком 2015 году организации «Реституция Кресов», которая занимается юридическими обоснованиями прав на имущество для наследников и правопреемников владельцев собственности на территории «Восточных Кресов», что на Западной Украине. В ту пору как Украина подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и вошла в европейское правовое поле – наследники получили права на рассмотрение их имущественных претензий в судах Европы и США.

А претензии-то серьезные. Галиция и Волынь – две области на западе Украины включающие в себя Львовскую, Ивано-Франковскую и Тернопольскую области, а также Волынскую и Ровенскую области, соответственно. Для обозначения нашей земли, в Польше даже название придумано «Восточные Кресы» или Kresy Wschodnie, что с польского переводится восточные границы или территории.

Так что принимая помощь, особенно когда дело касается «безвозмездной помощи» нужно очень хорошо понимать, что за нее могут попросить, а то что альтруизмом большая политика не отличается, так с этим трудно спорить – это факт.