Чего боится лукашенко

По данным полученным украинской разведкой, в первые недели войны, белорусские военные саботировали приказы командного состава и не перешли границу с Украиной. Позже, Лукашенко не единожды встречался с диктатором из Кремля, по всей видимости, для обсуждения этого вопроса, однако, белорусские войска до сих пор не переступили границу с Украиной.

После очередной встречи в Сочи, Путин, вероятно, вновь потребовал от Лукашенко создать второй фронт и выступить на северные области нашей страны. Требование “бункерного” может объяснить, создание оперативного штаба командования на юге Республики Беларусь.

С другой стороны, он приказал организовать отряды народного ополчения, аналог территориальной обороны в Украине и почерпнуть опыт украинских оборонных сил. И если создание оперативного штаба прямо говорит о возможном нападении на северные области нашей страны, то создание народного ополчения говорит о необходимости оборонять страну. Но от кого?

Силы НАТО не собираются нападать на Белоруссию, украинские военные тем более. Остается один вариант – Россия. Видимо, Лукашенко согласился с Путиным о введении своих войск в Украину, однако делать этого не собирается, так как до сих пор видит шанс восстановить контакты на Западе. Очередное неповиновение Кремлю может спровоцировать нападение рашистов на РБ. В этом случае, как раз и понадобится народное ополчение и тактика украинских сил территориальной обороны. Другую причину, раздачи оружия населению, над которым он на протяжении двух лет издевался в СИЗО, пока что, найти не удается. Если РБ станет еще одной жертвой Кремля, рашисты потеряют всякую надежду на победу.