Цены на газ в Европе опускаются до среднерыночных

20:59 28 мая Киев, Украина

На фоне высокой загрузки газовых хранилищ, рекордных поступлений сжиженного природного газа и теплой погоды цена газа в Европе опустилась ниже 260 долларов за 1 тыс. куб. м. (информация актуальна на 26.06.2023 года). Это средняя цена на голубое топливо, которая действовала в ЕС 2 года назад.

Стоит напомнить, что еще в середине 2022 года, говорящие головы Кремля прогнозировали, видимо по кофейной гуще, что цена на природный газ зимой поднимется до 4 тыс. долларов за кубометр. Однако после отказа от российского топлива, введения потолка цен на природный газ, переоборудование инфраструктуры под прием сжиженного природного газа и, соответственно, его закупку, цены на этот вид энергоресурса полетели вниз и теперь вряд ли достигнут когда-нибудь прежних пределов в обозримом будущем. Но если это и станется, то уже точно не из-за шантажа Кремля, так как теперь с уверенностью можно констатировать – Европа слезла с газовой иглы России, и это оказалось не так “мучительно больно”, как все предполагали.