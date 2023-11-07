Центральный банк россии прогнозирует рецессию

07:40 07 ноября Киев, Украина

“Российским потребителям в ближайшие годы снова придется затянуть пояса и сократить покупки товаров и услуг на фоне разгона инфляции, замедления экономики и сокращения поставок импортных товаров”, - предупредили в Центральном банке РФ. Этому помогут и дорогие кредиты, которые после каждого повышения ключевой ставки ЦБ становятся все дороже. В первую очередь отказаться придется от импортных товаров, следует из прогноза ЦБ.

К слову, и до начала вторжения Россия не блистала показателями по уровню довольствия жизни в стране. Теперь же когда не совсем здоровый на голову Путин решил расширить границы нищеты и теперь без того бедным россиянам придется отдавать еще больше своих денег, чтобы удовлетворить интересы старого диктатора.

Возникает вполне резонный вопрос - в чем смысл жизни граждан РФ? Судя по тому, как их правительство к ним относится вполне логичный ответ— в обслуживании работников Кремля. Вероятно, они и сами не против раз продолжают идти в Украину, пытаясь навязать нам свой образ жизни.