Бюро экономической безопасности: чего ждать от нового органа

17:25 29 Сентябрь Киев, Украина

В скором времени Рада рассмотрит закон , предусматривающий создание в Украине нового органа - Бюро экономической безопасности , который будет заниматься расследованием финпреступлений и полностью заменит налоговую полицию.

Политолог Алексей Якубин считает, что на создание экономического бюро уйдет до двух лет и сам процесс будет сопровождаться критикой.

«Я думаю, что на самом деле этот орган будет нужен, если переформирует налоговую полицию и часть полномочий по расследованию на тему финансов будет передана в новый орган. Ожидается, что этот орган будет координировать, как своеобразный аналитический центр, информацию о финансовых потоках и потенциально будет помогать бороться с отмыванием средств и способствовать снижению уровня теневой экономики», – сказал Якубин.

Политолог добавил, что после принятия закона процесс создания Бюро экономической безопасности продлится несколько лет.

«Мы можем посмотреть на опыт, как создавались, например, другие антикоррупционные органы. Где-то 1,5-2 года создавалось ГБР и на самом деле даже уже после того, как было выбрано и предназначено руководство, оставались проблемы: и поиск места, и поиск людей. Я думаю, создание экономического бюро также займет около двух лет», – добавил Якубин.

По его мнению, своеобразная эйфория вокруг создания системы антикоррупционных органов вызовет определенный скептицизм по поводу формирования новых органов контроля.