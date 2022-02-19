Бюро экономической безопасности: чего ждать от нового органа

В скором времени Рада рассмотрит закон
, предусматривающий создание в Украине нового органа - Бюро экономической безопасности
, который будет заниматься расследованием финпреступлений и полностью заменит налоговую полицию.
Политолог Алексей Якубин считает, что на создание экономического бюро уйдет до двух лет и сам процесс будет сопровождаться критикой.
«Я думаю, что на самом деле этот орган будет нужен, если переформирует налоговую полицию и часть полномочий по расследованию на тему финансов будет передана в новый орган. Ожидается, что этот орган будет координировать, как своеобразный аналитический центр, информацию о финансовых потоках и потенциально будет помогать бороться с отмыванием средств и способствовать снижению уровня теневой экономики», – сказал Якубин.
Политолог добавил, что после принятия закона процесс создания Бюро экономической безопасности продлится несколько лет.
«Мы можем посмотреть на опыт, как создавались, например, другие антикоррупционные органы. Где-то 1,5-2 года создавалось ГБР и на самом деле даже уже после того, как было выбрано и предназначено руководство, оставались проблемы: и поиск места, и поиск людей. Я думаю, создание экономического бюро также займет около двух лет», – добавил Якубин.
По его мнению, своеобразная эйфория вокруг создания системы антикоррупционных органов вызовет определенный скептицизм по поводу формирования новых органов контроля.
«Здесь может быть критика относительно нового органа. Я думаю, это может касаться участия в этом органе западных экспертов. Если их участие будет значительным, я не исключаю, что будут звучать обвинения в том, что создается очередной орган для контроля со стороны Запада за финансовыми потоками внутри страны», – пояснил Алексей Якубин.
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