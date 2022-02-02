Бюджет Украины-2021: возможен ли рост экономики

19:40 15 Сентябрь Киев, Украина

Если не произойдет повторение тотального карантина, у экономики страны есть большая перспектива роста.

Так считает экономист Андрей Блинов.

«Ситуация такова, что в следующем году мы можем получить достаточно высокие темпы. Это будет полностью связано с базой нынешнего года и, возможно, даже есть такой момент, что предварительные оценки по 4% роста экономики достаточно пессимистические. Этот показатель будет выше по сравнению с полной остановкой в марте, апреле, мае. Поэтому пик экономического роста в следующем году придется на второй квартал», – сказал Блинов.

Эксперт отметил, что по этой причине темпы роста экономики могут быть даже выше и можно говорить о реалистичных показателях, заложенных в бюджете на следующий год.

«В этом году, например, мы имели во втором квартале падение экономики больше, чем на 10% по сравнению с 2019 года. Соответственно, на фоне такой экономической базы во втором квартале 2021-го мы можем иметь рост в 4%, если, конечно, не будет полного карантина», - подытожил экономист.

Напомним, Кабинет министров во время своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Также правительство поддержало бюджетообразующие законопроекты.