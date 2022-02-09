Бюджет-2021 ставит под сомнение продолжение сотрудничества с МВФ

20:00 18 Сентябрь Киев, Украина

Из-за сомнительно выглядящих показателей, заложенных в бюджет-2021 и темных историй вокруг НБУ и НАБУ, чья независимость может быть под угрозой, Украине не стоит рассчитывать на поддержку международных партнеров.

«На самом деле, когда рассматривается бюджет в первом чтении, меня интересуют не конкретные цифры, которые будут гарантированно меняться. Для меня важно, насколько реалистичны доходная часть и расходы, потому что это отражает саму политику и подход», – сказал Кушнирук.

По его словам, учитывая то, что доходная часть завышена, заложенный курс валют, который вряд ли будет соответствовать действительности в следующем году, позволит сбалансировать бюджет и гарантировать выполнение бюджетной части.

«Одни говорят о сотрудничестве с МВФ , а я по крайней мере знаю, что этого не будет. Совокупность действий украинской власти указывает на то, что хотя и продолжаются мантры о том, что правительство рассчитывает на эти деньги, ничего не будет. Истории вокруг Национального банка, НАБУ, история с комиссией САП – все это подрывает доверие международных партнеров к Украине. Наши партнеры, хотя и могут говорить общие фразы, но денег нам могут больше и не дать. Плюс к тому, я не уверен, что МВФ согласится с дефицитом государственного бюджета, который мы закладываем, с увеличением заработной платы», – подчеркнул Борис Кушнирук.

Он предположил, что в таком случае сотрудничество с международными партнерами, которое распланировано в бюджете, под угрозой.