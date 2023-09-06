«Быть из россии» в США уже стало стыдно

Ни на 10%, ни на 50% и, даже, ни на 100%. На целых, внимание, 1500% с начала 2023-го финансового года в судебную систему США поступило дел от русскоязычных просителей убежища за океаном.

Как отмечают мировые СМИ, американские власти столкнулись «с невиданным прежде притоком мигрантов из страны-террористки России, который не утихает, несмотря на заявления властей РФ об окончании осенней мобилизации и обещаниях не начинать новую». Предыдущий рекорд по количеству запросов на убежище в США, напоминают медиа, россияне установили в 2012-м году после протестов на Болотной площади и начавшихся вскоре после этого репрессий в отношении оппозиции.

Как оценивают сами американцы в своих «загнивающих» США такое неимоверное желание русских почему-то вдруг отвернуться от «мирового величия» РФ и претендовать на ПМЖ в «разваливающейся» Америке? Как можно постоянно называть США «главнейшим врагом РФ», а потом прилагать все возможные и невозможные усилия для того, чтобы туда уехать и там начать новую жизнь? Парадокс.

На эту тему можно книгу написать. Но, скажу так, как есть: в США подобные темы сегодня очень мало обсуждаются и крайне редко фигурируют в СМИ, это правда. В статистике просящих убежище в США русских я не сомневаюсь, она не звучит для меня как-то шокирующе. В то же время, у нас об этом очень мало говорят, а если и говорят, то делают акцент на контексте.

Я знаю группу людей, которые шли в США через Мексику. Их не хотели легально впускать в Америку, поэтому они прошли туда нелегально. Их, конечно же, сразу арестовали, разместили в лагере для беженцев. Они попросили политического убежища у нас, сказав, что не хотят воевать в Украине (это были молодые мужчины), и им дали те же шансы, как и людям, с которыми они были в лагере – индусам, сомалийцам, мексиканцам. Они все одинаково пошли по процессу получения соответствующего статуса. Сейчас эти люди находятся в Нью-Йорке, внедряются в американское общество, получают пособия так же, как и другие эмигранты из других стран.

Именно факт, что они убежали из РФ, прямо выступают против войны, не хотят воевать за Путина – он для нас является ключевым. Просто сказать сейчас в США, мол, «я – из России», уже неприемлемо и недостаточно. Ты можешь так говорить, да, но тогда ты должен акцентировать: «Я – из России, но меня там преследуют потому, что я – против войны!» и тому подобное. Вот тогда такого человека будут в США правильно воспринимать.

У нас уже стало стыдно «быть из России». Для нас Россия – полностью токсична. Не так, конечно же, как в Украине ее воспринимают, но, мы недалеко в этом плане ушли. У нас Россия уже воспринимается хуже, чем Иран. Никто не хочет туда ехать и там появляться каким-либо вопросам. Туризм из США в РФ – вообще абсурд. Это как поехать из Америки на экскурсию в Северную Корею (и то, там, думаю, интереснее было бы побывать, чем в России). Однако, если человек прибыл в США из РФ и четко говорит, что убежал от преследований, что против бессмысленной войны, что не хочет брать в руки оружие и идти воевать, то тогда в США таким людям даже сочувствуют и стараются их правильно понять. Такие люди прямо говорят, мол, «если мы вернемся в РФ, то нас там надолго посадят или просто убьют». Иначе бы их никак не пустили в США.

Америка, как правило, не принимает у себя людей, которые прибывают из стран, где нет кризиса. Мы считаем, что в России – огромный кризис, поэтому и относимся к сбежавшим от войны и преследований россиянам так же, как и к любым другим мигрантам, просящим у нас убежище.

По поводу того, что США «загнивают», «разваливаются» и вообще уже еле-еле дышат. Те, кто так говорит, думаю, сами только и мечтали бы приехать сюда, тут жить и работать. Конечно же, нам «уже завтра» точно не «хана», как это я часто слышу из эфиров российских пропагандистов. Да, у США есть экономические проблемы. У нас есть инфляция, печатаются деньги, увеличиваются долги и так далее. В нашем самом богатом штате США, к примеру, исчезает средний класс. Люди уезжают в другие штаты, а кто финансово может себе позволить жить в Калифорнии, те остаются. Много людей уезжает в другие штаты жить: во Флориду, где дешевле, в Монтану, в Неваду, где нет налогов. То есть, существует 5 – 6 штатов, куда средний класс мигрирует, покидая очень дорогую Калифорнию.

В то же время, есть богатые американцы, которые готовы много платить, например, за офигенную калифорнийскую погоду. Они так и говорят, мол, «жизнь коротка, живем мы раз, Калифорния по климату – просто рай», поэтому, зарабатывая, к примеру, 20 миллионов долларов в год, такие люди готовы платить за свой комфорт и прекрасные погодные условия для жизни в CA. Другие берут себе резиденцию, например, в той же соседней Неваде, которая в 3-х часах езды на автомобиле от Лос-Анджелеса.

У нас есть экономические проблемы, нет вопросов. Но, как много кто подчеркивает, в США – стабильный доллар. А стабильный он потому, что мы сами печатаем наши деньги. Поэтому, проблемы, которые время от времени возникают в нашей экономике, мы можем искусственно исправлять, быть как бы «под наркозом» нашей системы еще не одно десятилетие.

Поэтому, «развалившиеся» США вряд ли кто-то сможет увидеть ближайшие лет 100. И на месте тех, кто постоянно мечтает в РФ о «коллапсе экономики США», я бы сильно не обнадеживался.