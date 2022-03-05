Был отдан приказ стрелять в мирное население

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о том, что мирному населению Украины не выдавали оружие. Таким образом, федеральные каналы, во-первых, пытаются убедить россиян, что “российская армия не ведет огонь по мирному населению”, а во-вторых, убеждают оккупантов, что все украинцы, у которых оружие в руках – военные и подлежат уничтожению.

Но что самое циничное, так это то, что войска оккупантов знают о том, что идут убивать гражданских. Все больше появляется видео доказательств того, где рашисты говорят о прямом приказе расстреливать мирных жителей, а если они не подчиняться, то сами будут казнены, по законам военного времени. Есть также запись аудиосообщения российской женщины, где она пересказывает разговор с российским солдатом, ее родственником. Она сообщила, что родственник убил пожилую женщину, и не задумываясь, готов убить даже ребенка, если встретит его на пути. Женщина говорит: “их не надо брать в плен, они обо всем знают, а когда говорят, что “прибыли на учения” – лгут, так как им был отдан приказ так говорить”.

Российские оккупанты, сдаваясь в плен, получают медицинскую помощь, их кормят, согревают и хорошо с ними обходятся. Разве заслуживают рашисты такого обращения, если осознанно готовы убивать мирных жителей Украины?