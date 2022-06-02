Беззубые антироссийские санкции, шестой пакетик

Мнения правящих кругов в США разделились по поводу целесообразности введения следующих пакетов санкций против россии. Одна группа считает, что санкционное давление нужно обязательно продолжать, другая настаивает, что существующими разногласиями между союзниками обязательно воспользуется путин. Внутри администрации президента США Джо Байдена не могут определиться насколько далеко можно зайти в санкционной войне без последствий для глобальной экономической стабильности и предпосылок к разрушению трансатлантического единства. Тем более, что по итогам четырех месяцев беспрецедентного давления уже можно сделать некоторые выводы об эффективности усилий объединенного Запада.

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли утверждает, что россия получила 285 миллиардов долларов прибыли от продажи нефти, газа и других сырьевых товаров с момента введения санкций. Это практически эквивалентно сумме замороженных активов центрабанка россии. Как они это делают, спросите вы, ответ бороздит моря и океаны в танкерах и нефтевозах.

Об этом статья WSJ Российские производители нефти на шаг впереди санкций. В понедельник 30 мая Европа утвердила очередной пакет санкций в отношении российской нефти, но это мало что меняет, ведь процветает сокрытие происхождения нефти, которая попадает даже в Нью-Йорк, несмотря на введенное Соединенными штатами в марте эмбарго сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля из россии.

Грузы прибывают с индийских нефтеперерабатывающих заводов, которые по данным хельсинкского аналитического центра Исследований энергетики и чистоты воздуха, резко увеличили объемы закупок российской нефти. Иногда Индия пытается легализовать нефть из россии посредством добавления в нее части сырья из других стран и получения смешанных продуктов переработки таких как бензин, дизельное топливо или химия.

Но чаще всего нефть просто перерождается прямо в море во время перегрузки с корабля на корабль, схема была отработана еще находящимися под санкциями Ираном и Венесуэлой. Чаще всего второе рождение российской нефти происходит в Средиземном море, у берегов Западной Африки или даже в Черном море, откуда танкеры следуют в Китай, Индию или Западную Европу.

По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефти из россии в апреле вырос до 8,1 миллиона баррелей в день, почти вернув довоенные позиции. Ключевым хабом российской нефти стала Индия. Если до войны Индия могла себе позволить покупать у россии 30 000 баррелей в сутки, то теперь объем возрос до 800 000 баррелей.

Одна из партий алкилата – компонента бензина, была выгружена 22 мая в Нью-Йорке. Нефтяной танкер, зафрахтованный НПЗ Reliance Industries Ltd отбыл из индийского порта Сикка 21 апреля. И это только один случай, в целом с начала войны экспорт «индийских» нефтепродуктов в Европу вырос на треть, в США на 43%.

Нас уверяют, что нефть «просачивается» из-за неразберихи, связанной со шквальным спросом, который притянули цены на заправках и повсеместная инфляция. Но на деле она не «просачивается» а течет бурным, хорошо отлаженным потоком и скорее всего, никто даже не разбирается, а вернее прекрасно знает и закрывает глаза на ее откровенно российское происхождение.

Аналитики израильской компании Windward, которые отслеживают все морские передвижения, заявляют, что произошел резкий скачок судов с российской нефтью, «ушедших в темноту», то есть отключивших GPS-маячки, что усложняет сбор данных о перемещениях судна.

Вот такие метаморфозы происходят с нефтью из россии, которая продолжает пополнять бюджет находящейся под шестью пакетами санкций страны. Эффект от запретов прямо скажем не блестящий, а учитывая с каким скрипом и грызней принимался 6-й пакет, придумать что-то способное «сокрушить» экономику россии, как анонсировал Байден, а потом единогласно принять, остается все меньше шансов.