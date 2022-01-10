Бустерная доза вакцины теперь доступна всем желающим в Украине

Министерство здравоохранения Украины приняло решение о допуске к бустерной дозе прививки от COVID-19 любого желающего совершеннолетнего украинца.

Необходимо напомнить, что совсем недавно, дополнительная прививка полагалась только для людей находящихся в зоне риска: тем, кому за 60 и у кого пониженный иммунитет. Теперь же, бустерная доза доступна и тем, кто прошел полный курс вакцинации. В тоже время, в минздраве подчеркивают, что введение третьей прививки рекомендовано спустя 6 месяцев со дня полной вакцинации.

В МОЗ говорят о том, что такие меры помогут эффективнее противостоять новому штамму «омикрон», который имеет повышенную заразность.

В тоже время, большинство украинцев еще не прошли даже первого этапа вакцинации. Их позиция обусловлена тотальным недоверием к вакцине без внятных аргументов. Однако эти люди не понимают, что вакцина помогает легче переносить протекание болезни и в 50% случаев предотвращает заболевание. Массовые протесты на фоне распространения COVID-19 лишь увеличивают количество зараженных и тяжелых случаев протекания болезни.

Если третья доза по наблюдениям МОЗ способна побороть карантин во всем мире, то ее безусловно необходимо делать. В тоже время, украинское министерство здравоохранения должно придумать эффективную информационную программу, способную подвигнуть украинцев пройти хотя бы первый этап вакцинации.