Будут ли иметь «Слуги народа» поддержку избирателей на местных выборах

19:18 11 Сентябрь Киев, Украина

Экперты прогнозируют низкие результаты на местных выборах для партии власти, однако даже если "Слуги народа" не пройдут, в большинстве регионов сформируется депутатская фракция власти.

Так считает политолог Петр Олещук.

«Понятно, что все сравнивают с результатами на парламентских и президентских выборах, где победа была безусловная. Но, опять же, что значит победа на местных выборах? Мэры в больших городах пользуются значительной поддержкой, потому что смогли, опираясь на проведенную децентрализацию, развернуть бурную деятельность по многим направлениям. Действующий киевский городской голова со своими проектами – этому пример. Но мы должны понимать, что, несмотря ни на что, «Слуга народа» остается лидером и это по-разному отображается на результатах. И я убежден, что в большинстве местных советов будут фракции «Слуги народа», – сказал Олещук.

Он добавил, что даже если партия «Слуга народа» не будет иметь своих глав ОТГ и мэров, депутатское большинство в местных советах будет формировать партия власти.