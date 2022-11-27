Будущее россиян при Путине

12:26 27 ноября Киев, Украина

Иран стал лидером среди зарубежных направлений, где россияне ищут отели на новогодние каникулы. На долю страны приходится 20% поисковых запросов. На втором месте Турция - 18,6%. На третьем Беларусь - 9,8%. А скоро россиянам и ездить никуда не надо будет - они получат на родине Иран и КНДР в одном флаконе. Заслужили. Гойда.

Это результат повиновения, потребления пропаганды. Люди готовы жить в нищенских условиях, есть помои, а те, кто все еще имеет возможность откладывать деньги на отдых – летать в страны с авторитарными и тоталитарными режимами. Так сказать – смотреть, какой станет их страна в ближайшем будущем. Зато “мы покажем им кузькину мать” ведь “можем повторить”.

Глупость россиян оправдывает необходимость нового “железного занавеса”. До тех пор, пока они не поймут, что от их выбора зависит будущее их страны и то, как они будут жить, россиянам не светит ничего лучше, чем полеты в Иран, КНДР и, пока еще, Турцию на Новый год. Хотя вскоре, с учетом усиливающего амплитуду колебаний маховика репрессий, единственным направление для них станет Магадан. Гойда.