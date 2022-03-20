Будущее наступило независимо от нашего желания

18:10 30 октября Киев, Украина

Как пандемия коронавируса изменила жизнь артистов? Какие новые возможности открылись и почему важно их использовать? А также о новых форматах, рассказал оперный певец, тенор Алексей Кузнецов.



"Пандемия открыла огромное количество новых возможностей для Артистов. К примеру, оперные певцы обычно делают видео записи исключительно для новых прослушиваний, либо тогда, когда записывают новый альбом. Сейчас же они получили возможность учиться, репетировать, выступать и проводить мастер классы онлайн. На сегодняшний день это не временная необходимость - это новая реальность.



/>Артисты получили возможность учиться управлять своим брендом, улучшать его и выходить на новый уровень. Онлайн платформы ранее не полностью использовали свой потенциал. Сейчас мы видим, на что способны социальные сети, YouTube, TikTok, Zoom, Skype и FaceTime.



Почему важно использовать эти возможности? Не только потому, что Артист обязан быть публичным. Это возможность покрывать большие территории. Быть одновременно в разных странах и даже континентах. Это также новые, ни с чем несравнимые ощущения. Другая энергия. Возможность познавать и созидать.





В этом есть много как плюсов, так и минусов. Я вижу, что в ближайшем будущем человек, не имеющий электронный профиль, не сможет устроиться на работу, поступить и учиться в высших учебных заведениях, не сможет быть публичным. Для Артиста это основополагающие каноны. На данный момент это так, и технологии будут только развиваться и усовершенствоваться, покрывая всё больше и больше.

По моему мнению, новые направления можно определить на две категории.



Первая категория – та, которая привлекает к себе большую аудиторию. Они успешны, хорошо продаются и имеют хорошо настроенную и обновляемую систему подачи и продажи информации для большой аудитории.



Вторая категория относится к тому, что раньше было не так важно и охватывало определенную аудиторию - людей, которые в народе делятся на группы по интересам. Сейчас это очень перспективное направление, которое активно развивается. К примеру, Вы можете получить иностранное образование, не выходя из своей квартиры. Раньше это было невозможно. Можно брать уроки в реальном времени и учиться чему угодно, находясь на разных континентах, в разных часовых поясах.



Да, возможно кто-то практиковал подобные методы и раньше. Но тогда это были корпоративные мероприятия, а сейчас - это стиль жизни. Это никоим образом не может заменить реальное общение, но открывает нам новые возможности для постижения и создания новых идей для будущих поколений.



Будущее наступило. Хотим мы этого или нет. Как было раньше - уже не будет. Как я сказал ранее, пандемия дала нам много плюсов и минусов. Главное, она изменила жизнь миллиардов людей и дала им новые возможности для познания и развития. Однозначно 2020 год мы с Вами запомним надолго".