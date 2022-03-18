Будет ли помощь Китая?

С самого начала войны в Украине, оккупанты запросили военную помощь у Китая. Тем не менее, спустя почти три недели войны, Пекин никак не помог Кремлю. 13 марта, американские СМИ написали о том, что рашисты вновь обратились за военной помощью к Китаю. Комментариев из Белого дома и от китайского посольства в США не последовало.

Очевидно, что предпринимаются такие меры, так как у рашистов заканчиваются некоторые виды техники и боеприпасов. В стране их производить слишком долго, а в некоторых случаях даже невозможно из-за санкций. Речь, вероятно, идет о ракетах и артиллерийских боеприпасах.

Но каким будет ответ Китая? Если учесть, что Пекин с самого начала войны не ответил взаимностью на запрос Кремля в военной помощи, а также тот факт, что Си Цзиньпинь заинтересован в скорейшем прекращении конфликта из-за экономических потерь, то, скорее всего, рашисты не получат помощи от “союзника”. Кроме того, Китай все также опасается оказаться под западными санкциями.

С другой стороны, помощь рашистам, позволит Пекину истощить США и Запад, что в дальнейшем скажется на выгодных условиях торговли для Китая.

Но здесь определенно не идет речь о реальном военном союзе, в котором две страны противостоят Украине и Западу. Сейчас Китай тщательно взвешивает все риски, все “за” и “против”. Даже при нежелательном для нас решении, это лишь оттянет победу на какое-то время. Однако существует крайне высокая вероятность, что Китая не откликнется на мольбы Кремля, и окончательно деморализует высшее руководство рашистов.