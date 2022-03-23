19:50 28 октября Киев, Украина

Центральная избирательная комиссия Украины допустила, перенос второго тура выборов с ноября на декабрь, из-за возможных судебных разбирательств.

Политический эксперт Владимир Цыбулько отметил, что его проведение не будет отсрочено, поскольку оснований оспаривать результаты первого тура в судах практически нет.

Будет ли отсрочено проведение второго тура выборов.

«Во-первых, кампания в два тура касается только тех городов, в которых более 75 тысяч избирателей. Во-вторых, разрыв между финалистами не такой уж разительный. Судебные дела будут преимущественно в тех городах, где будут однотуровые выборы. Обжалование в первом туре не имеет никакого смысла, потому что все равно второй тур состоится и, главным образом, это не зависит от того, какие результаты в первом туре», — сказал Цыбулько.

Политолог отметил, что судебные обжалования возможны по результатам второго тура, где он состоится.

«Логика второго тура, как правило, и заключается в этой борьбе, но я не думаю, что второй тур отложат. Потому что даже таких судебных дел, которые могли бы изменить результаты, не ожидается», — сказал он.

Цыбулько добавил, что после объявления результатов первого тура важно следить, как будут формироваться союзы на местах.