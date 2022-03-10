Британская разведка подтвердила факт применения «Солнцепека»

ТОС окупантов использует термобарические снаряды. В соответствии с международными конвенциями по ведению войны такие термобарические боеприпасы запрещено применять против военных объектов или живой силы противника, если они могут поразить гражданское население. Кроме того, термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если полученная выгода не оправдывает их применение.

Такие снаряды взрываются в два этапа. После первого взрыва, выпускается облако аэрозоля, второй взрыв воспламеняет это облако, чем увеличивает поражающую силу снаряда, а также ударную волну.

Об использовании запрещенных ТОС одновременно сообщили в разведке Великобритании, а также сами рашисты, на одном из пропагандистских телеканалов «Звезда».

Рашисты и до этого использовали запрещенные снаряды, например в Сирии: вакуумные бомбы, боеголовки с зарином и фосфором.

Когда же Запад, наконец, осмелеет и решиться ввести режим закрытого неба над Украиной. Война в Европе идет уже две недели. За это время, ракетами, типа «Солнцепек» было уничтожено десятки гражданских объектов и убито сотни украинцев. В том случае, если главный рашист решит нанести ядерный удар по Украине, Запад также будет наблюдать и требовать, больше этого не делать?