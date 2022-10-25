Боязнь Ирана и россии - расследования Запада

16:11 25 октября Киев, Украина

Украина призвала Запад начать расследование по факту предоставления Ираном летательного оружия России, что, тем самым, грубо нарушает введенные санкции против оборонного сектора Кремля. После того, как инициативу Киева поддержали члены НАТО, Тегеран и Москва тут же начали угрожать, предъявляя ультиматум – “если расследование начнется, то последуют ответные меры”. Как говорится – “на вору и шапка горит”.

Но чего опасаются Россия с Ираном? Эти стран и так погрязли в санкциях и доказательство поставок оружия, казалось бы, не повлияет на дальнейшую деградацию государств. В тоже время, будущие ограничения Запада, в первую очередь, будут направлены именно на Тегеран, на его оборонную промышленность, которая испытает серьезнейшие последствия после их введения. Но, что еще важнее, ни о какой ядерной сделки США и Ирана уже не будет и речи. А это, в свою очередь, создаст предпосылки для начала военной операции НАТО на территории Ирана при поддержке Израиля и, не исключено, с вне гласным сотрудничеством других государств Ближнего Востока.

На фоне продолжающихся протестов в городах исламской республики, очевидно, что правительство Тегерана остается в невыгодной позиции. Все, чего не хватает иранцам для свержения власти Ирана – стрелкового оружия и поддержки их радикальных мер мировым сообществом.

Россия опасается того же, ведь кроме Ирана, до сих пор она не получала значимой военной помощи от других стран. Объявленная передача КНДР артиллерийских систем и ракет, пока что, не подтверждалась. Следовательно, военный переворот в Тегеране вряд ли поставит на место Эбрахима Раиси (президент Ирана) и Али Хаменеи (Аятолла Ирана – высший духовный лидер) таких же консервативных мусульман, готовых поддерживать связь с кровожадными террористами вроде Путина.