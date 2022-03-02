Бомбардировка украинских городов

По вражескому телевиденью войну в Украине до сих пор не называют войной. Более того, слово “война” официально запретили употреблять в отношении нашей страны. Поэтому, российское телевиденье, беспомощное перед информационными атаками со всего мира, вынуждено показывать, что бомбардировка в городах по мирным жителям действительно происходит, однако “ее ведут украинские националисты”.

Неизвестно, что употребляют телеведущие федеральных каналов, однако своими словами, они, фактически, становятся соучастниками обстрела мирных граждан, так как программируют умы россиян, что это нормально.

Тем не менее, оккупанты продолжают обстреливать города с тяжелого вооружения. Это свидетельствует о том, что российское руководство в отчаянье. Откровенно террористические действия, забирающие жизни мирных граждан, детей, стариков, женщин, служат безумной идее Путина – превратить все больше россиян в рашистских “освободителей”. Тем не менее, даже зомбирование населения не может заставить россиян отправится на войну добровольно. Враг человечества убивает мирных жителей обеих стран, одних обстреливая летальным оружием, других – отправляя в качестве пушечного мяса умирать в Украине.