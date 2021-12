Болтон: Трамп не может говорить с Путиным на равных

07:06 21 Июль Киев, Украина

Еще одно скандальное заявление о способностях Дональда Трампа прозвучало в рамках предвыборной гонки. Его бывший помощник по вопросам нацбезопасности считает действующего президента США неспособным вести равноправный диалог с Владимиром Путиным.

На этот раз Джон Болтон в интервью с местными СМИ заявил, что американский лидер не обладает достаточной подготовкой, чтобы на встрече с главой Российского государства Владимиром Путиным вести диалог на равных. Как отмечает телеканал, Болтон выразил уверенность в том, что Трамп уступает Путину в умении мыслить стратегически.

Сравнивая Трампа и Путина, экс-помощник президента США сказал: "Если усадить кого-то подобного ему за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой".

Экс-помощник президента США 21 июня в интервью журналистам телеканала NBC высказал мнение, что Путин готовится к встречам более тщательно, чем Трамп.

В прошлом месяце вышла книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней также приводится критика в отношении Трампа. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.