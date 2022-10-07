Большой провал путина: двойная мобилизация и рост внутреннего напряжения на россии.

Из-за объявленной на России частичной мобилизации началось масштабное бегство россиян за границу, во многих административных единицах начались социальные беспорядки против мобилизации и поджоги военкоматов.

Ольга Токарюк (Olga Tokariuk) , эксперт Центра анализа европейской политики ( The Center for European Policy Analysis, CEPA ), отмечает:

«С приближением зимы в войну вступят десятки или сотни тысяч мало обученных, легко экипированных солдат. Может ли это теоретически сдвинуть с мертвой точки военную машину путина или просто станет катастрофой для России?».

Войну в Украине часто называют артиллерийской войной, однако Ольга Токарюк не вполне согласна с этим согласна. Она полагает, что эта война остается борьбой стратегий.

Украинская военная стратегия до сих пор оказывалась более эффективной, чем российская. Украина побеждает не из-за численности. Она продвигает свое контрнаступление благодаря мудрой стратегии, более совершенной работе разведки, эффективному использованию вооружений и лучшей организации своих вооруженных сил в целом. И, конечно, украинские солдаты намного более мотивированы», – считает Токарюк.

Социальные беспорядки, которыми обернулась мобилизация в России, обнажили другое измерение войны, считает Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), эксперт издания The Atlantic.

Мобилизация является «явной формой войны путинского режима с самой россией. Это больше не просто война с Украиной – для путина это война за контроль над россией, над небольшим, но влиятельным имперским лобби, которое хочет, чтобы пути пошли дальше, и давно подстрекают его к объявлению общего призыва. Мобилизация – способ удовлетворить эти круги».

Энн Эпплбаум подчеркивает ярко выраженный характер социальной и национальной дискриминации путинской мобилизации.

«Она явно нацелена на более бедных и провинциальных, на этнические меньшинства внутри России, поэтому мы видим протесты в Дагестане и других регионах. Призыв направлен на те слои населения России, которые, во-первых, наиболее удалены от столицы географически и социально, а во-вторых, представляют наибольший потенциальный риск для режима.

Таким образом, кремль используют призыв в своей внутренней политике, чтобы сохранить контроль над страной. Это оттеняет бессмысленность отправки на передовую плохо обученных и плохо экипированных призывников. Цель российской мобилизации не сугубо военная в том смысле, в каком мы обычно думаем об этом».

«С другой стороны, мобилизация – часть более широкого политического плана путина, – продолжает Энн Эпплбаум . – Идея в том, чтобы война длилась как можно дольше, чтобы Запад устал, Европа раскололась на очередных выборах.. Трудно сказать точно, на что надеются россияне, но, пожалуй, на потерю веры и энергии. Они мечтают сломать волю Запада до того, как каким-то образом будет сломлена их собственная воля. В этом, кажется, главное значение действий Путина, для этого ему нужны и ядерные угрозы, и мобилизация, и фейковые референдумы».

Отправка призывников на фронт как «пушечного мяса» не несет никакого риска для жизни путина, считает Константин Сонин (Konstantin Sonin) профессор Школы публичной дипломатии Харриса при университете Чикаго (Harris School of Public Diplomacy, University of Chicago) , но это угрожает жизнью и экономике России в долгосрочной перспективе.

«Это просто копание себе могилы, – формулирует Сонин. – Мы постоянно переоценивали путина в последние годы, но он вовсе не стратегический игрок в шахматы. Иногда кажется, что он хочет просто занять каким-то делом бесчисленных жителей кабинетов ФСБ и военкоматов».

На восьмой день после объявления так называемой частичной мобилизации, Путин заявил о допущенных «ошибках». Он призвал исправить их, а также вернуть домой людей, которые были призваны в армию безосновательно.. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совбеза России.

При этом Путин признал, что мобилизованные жалуются на организацию призыва, поставки, бытовые условия и многое другое. Он также сказал, что нужно отдельно разбирать случаи, когда были мобилизованы граждане, которые должны иметь отсрочку.

Такие действия и зави путина указывают на то, что его испугали вспыхнувшие везде на России протесты.

Но кроме так называемой частичной мобилизации на россии никто не отменял начавшейся 1 октября осенней призывной кампании.

Заявленная цифра в 120 тыс. человек, которых планируют призвать в российскую армию, очевидно, останется только на бумаге. В одном случае путину могут принести в папке завышенные показатели и отчитываться о проделанной работе. В остальном, призывников может оказаться чуть ли не вдвое меньше, чем это произошло с весенним призывом.

Кроме того, хозяин кремля заявил, что призывников не будут отправлять на фронт, а после демобилизации вернутся домой. Очевидно, что это очередной обман путина, поскольку и сейчас и с самого начала полномасштабного вторжения на фронте присутствуют сотни солдат срочной службы.

К тому же после объявления мобилизации, многие женщины и особенно матери, начали буквально хоронить мужчин и сыновей.. Отсюда непонятно, где Россия собирается брать 120 тыс. мужчин для осеннего призыва. Однако вполне понятно одно, что все оказавшиеся среди призывников рано или поздно непременно попадут на фронт, ведь после демобилизации все они будут подлежать мобилизации из резерва.

На фоне всех осенних событий, как на фронте так и на россии, очевиден большой провал путинских планов и внутренние проблемы «большой».