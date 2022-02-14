"Большое строительство": новые дороги - это новые рабочие места

15:43 24 Сентябрь Киев, Украина

Улучшение состояния дорог, сократит расходы перевозчиков, создаст новые рабочие места, а также снизит количество ДТП.

Об этом рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Николай Березовский.

Объемы финансирования дорожной отрасли, запланированные на 2020 год, впечатляют. Впервые за все годы независимости, государство смогло выделить на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог рекордную сумму - 107 млрд грн, в том числе 22 млрд грн на финансирование местных дорог. Объемы финансирования дорожной отрасли, запланированные на 2020 год, впечатляют. Впервые за все годы независимости, государство смогло выделить на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог рекордную сумму - 107 млрд грн, в том числе 22 млрд грн на финансирование местных дорог.



Конечно, для полного восстановления всей сети автомобильных дорог государственного значения сегодняшней суммы не хватит, но ежегодное увеличение объемов финансирования настраивает на оптимизм, говорит он.



Березовский рассказал, что в текущем году планируется построить и восстановить около 4 тыс. км автомобильных дорог государственного значения.

"Такие объемы работ являются серьезным вызовом для Укравтодора, его региональных служб, а также подрядчиков на предмет способности справиться с задачей", - отмечает Березовский.

Специалист добавляет, что в начале работ были опасения относительно эффективной работы смежных отраслей, производственного и железнодорожного транспорта, а также поставщиков дорожно-строительных материалов. Особое беспокойство вызвало поставки черновяжущих материалов.

"На сегодняшний день реализация программы "Большое строительство" находится в активной фазе. Конечные итоги подводить еще рано, но можно сказать, что, несмотря на сложности, которые приходится преодолевать подрядным компаниям, из 500 запланированных на этот год объектов, более 400 в работе. Значительная часть на завершающей стадии", - рассказал специалист, добавляя, что все компании - члены НАДУ активно участвуют в восстановлении сети дорог общего пользования.

Государству автомобильные дороги являются ее визитной карточкой для любого государства. Поскольку техническое состояние автомобильных дорог четко отражает уровень его экономического развития, финансового состояния и общей культуры, отмечает Березовский.

"В непростые для нашей экономики времена, решение государства поддержать реальный сектор экономики путем выделения значительных средств на строительство дорог - является серьезным механизмом стабилизации макроэкономической ситуации в стране. Деньги направляются в реальный сектор экономики, где каждая вложенная в дороги гривна обеспечивает 2,5 грн при росте ВВП государства", - подчеркивает он.

Березовский говорит, что процесс строительства и ремонтов автомобильных дорог создает мультипликативное влияние на смежные отрасли: машиностроение, нефтеперерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, металлургическую промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт.

"Опять же: направление 1 гривны в развитие дорог приводит к размещению заказов на 6 гривен в смежных отраслях. Поэтому, увеличение количества качественных современных автомобильных дорог в нашем государстве уменьшит себестоимость перевозок на 20-30%. Уменьшатся, также расходы на содержание самих дорог на 50%. Выбросы вредных веществ от автотранспортных машин и механизмов также уменьшится на 30%", - говорит эксперт.

Новые дороги - это новые рабочие места, констатирует Березовский.

"Да, из опыта нынешнего строительства, некоторые компании - члены Национальной ассоциации дорожников Украины увеличили свою численность на 20-25%", - информирует он.

Улучшение состояния автомобильных дорог должно привести к снижению количества ДТП и их тяжести, добавил специалист.