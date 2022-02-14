"Большое строительство": новые дороги - это новые рабочие места

Улучшение состояния дорог, сократит расходы перевозчиков, создаст новые рабочие места, а также снизит количество ДТП.
Об этом рассказал президент Национальной ассоциации дорожников Украины Николай Березовский.
Объемы финансирования дорожной отрасли, запланированные на 2020 год, впечатляют. Впервые за все годы независимости, государство смогло выделить на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог рекордную сумму - 107 млрд грн, в том числе 22 млрд грн на финансирование местных дорог.
Конечно, для полного восстановления всей сети автомобильных дорог государственного значения сегодняшней суммы не хватит, но ежегодное увеличение объемов финансирования настраивает на оптимизм, говорит он.
Березовский рассказал, что в текущем году планируется построить и восстановить около 4 тыс. км автомобильных дорог государственного значения.
Специалист добавляет, что в начале работ были опасения относительно эффективной работы смежных отраслей, производственного и железнодорожного транспорта, а также поставщиков дорожно-строительных материалов. Особое беспокойство вызвало поставки черновяжущих материалов.
Государству автомобильные дороги являются ее визитной карточкой для любого государства. Поскольку техническое состояние автомобильных дорог четко отражает уровень его экономического развития, финансового состояния и общей культуры, отмечает Березовский.
Березовский говорит, что процесс строительства и ремонтов автомобильных дорог создает мультипликативное влияние на смежные отрасли: машиностроение, нефтеперерабатывающую промышленность, производство строительных материалов, металлургическую промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт.
Новые дороги - это новые рабочие места, констатирует Березовский.
Улучшение состояния автомобильных дорог должно привести к снижению количества ДТП и их тяжести, добавил специалист.
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