12:37 28 октября Киев, Украина

Кажется, ненависть – то чувство, которое передается россиянам с молоком матери. Этот народ ненавидит все и вся вокруг себя. Везде им мерещатся враги, которых необходимо уничтожить, чтобы “Россию боялись”, ведь “если боятся – значит уважают”. Несмотря на откровенную глупость и “плоскость” данного суждения, россиян хоть и недолюбливают, однако ненавидят за границей их страны.

После объявленной Путиным мобилизации, те страны, которые до сих пор не закрыли для граждан РФ свои границы, начали десятками тысяч принимать беженцев у себя. Более того, на границу приезжали волонтеры с горячей пищей, помогали добираться до городов, находить жилье.

В тех странах (в основном это страны-члены НАТО), где для россиян закрыты границы, либо въезд в которые стал более трудным, к ним также относятся терпимо. Да, сфера обслуживания местами может отличаться нетерпимостью к гражданам России, однако если они не ведут себя вызывающе, пропагандируя распространение “русского мира” или поддержку Путина, явной агрессии по отношению к себе, россияне не испытывают.

Логично, что Украина, на сегодняшний день, является страной с наивысшим уровнем нетерпимости к россиянам и всем, что с ними связано. В тоже время, попадая в плен, оккупантов помещают в условия куда лучше, чем когда они находились в рядах армии агрессора, а иногда даже лучше, чем условия проживания в их домах.

Однако находясь в России, человек ограничен во многих правах и свободах. Каждый хочет обворовать, избить, оскорбить, надругаться над другим гражданином РФ. Человека буквально ненавидит вся власть и окружающее его общество. Россияне оскорбляют друг друга на почве внешности, успехов, неудач, гражданской позиции, за отсутствие гражданской позиции, за проявление чувств и даже за русский язык или произношение. На фоне тотального шовинизма и нацизма, россияне ненавидят других россиян сильнее, чем представителей иных наций. До того уровня русофобии, который есть в России, Украине еще расти и расти, не говоря уже об остальном мире.