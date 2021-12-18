"Большая приватизация:" необходим комплексный план

20:06 16 Июль Киев, Украина

Государственный пакет акций киевского отеля «Дніпро» был продан на открытом аукционе . По мнению политолога Виталия Бала, процесс приватизации госимущества должен иметь комплексный план, а не ориентироваться на единоразовую прибыль.

«Безусловно, нужно проводить приватизацию. Надо отдавать в управление частному бизнесу объекты, которые не имеют никакого отношения к стратегическим и национальным интересам Украины. Надо это только приветствовать и надеяться, что деньги от этих сделок пойдут в бюджет Украины, а не где-нибудь будут выведены за пределы», – сказал Бала.

Он подчеркнул, что объекты стратегического значения должны оставаться в собственности государства.

«Все, что касается сферы услуг и находится в распоряжении Офиса президента, надо продавать и не доводить до ужасного состояния, потому что часто мы видим, что государственные, коммунальные объекты в ненадлежащем состоянии», – подчеркнул эксперт.

По его словам, приватизация не должна проводиться с целью получения единоразовой прибыли.