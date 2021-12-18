"Большая приватизация:" необходим комплексный план
20:06 16 Июль Киев, Украина
Государственный пакет акций киевского отеля «Дніпро» был продан на открытом аукционе
. По мнению политолога Виталия Бала, процесс приватизации госимущества должен иметь комплексный план, а не ориентироваться на единоразовую прибыль.
«Безусловно, нужно проводить приватизацию. Надо отдавать в управление частному бизнесу объекты, которые не имеют никакого отношения к стратегическим и национальным интересам Украины. Надо это только приветствовать и надеяться, что деньги от этих сделок пойдут в бюджет Украины, а не где-нибудь будут выведены за пределы», – сказал Бала.
Он подчеркнул, что объекты стратегического значения должны оставаться в собственности государства.
«Все, что касается сферы услуг и находится в распоряжении Офиса президента, надо продавать и не доводить до ужасного состояния, потому что часто мы видим, что государственные, коммунальные объекты в ненадлежащем состоянии», – подчеркнул эксперт.
По его словам, приватизация не должна проводиться с целью получения единоразовой прибыли.
«Для того чтобы проводить большую приватизацию, программа не должна исходить из принципа, сколько денег за нее получим. Она должна соответствовать общему комплексному плану Украины по развитию экономики. Только тогда от этого будет польза»,
– подытожил Виталий Бала
.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии