Раненых и мертвых рашистов вывозят домой только после Белоруссии. Сперва всех свозят в больницы приграничных городов республики. Также происходит и в Крыму. В местные больницы полуострова свозят потерпевших поражение оккупантов. С персонала больниц принудительно взяли подписки о неразглашении, под угрозой увольнения.

Также, стало известно, что запасов крови не хватает, в связи с чем, белорусские власти в республике призывают бюджетников сдавать кровь для оккупантов.

Кроме того, медики не справляются с таким большим наплывом раненых, поэтому некоторые рашисты умирают, даже не дождавшись помощи.

Цинично поступают и российские военные, которые организовывают братские могилы в Белоруссии или сжигают тела умерших оккупантов. Вероятно, в таких случаях, родственники рашистов получат извещение “пропал без вести” а власти агрессора не выплачивают обещанных компенсаций.

Как бы оккупанты не старались скрыть реальные потери на фронте своей живой силы, правда все равно выходит наружу, ведь речь идет не о сотне человек и даже не о тысяче. По предварительным данным, только на 14-й день войны, небоеспособных, то есть раненых рашистов, уже насчитывалось свыше 30 тыс. человек. И если при такой цифре уже наблюдаются массовые случаи дезертирства, через неделю рашисты будут убегать целыми полками.