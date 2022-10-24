Более 2 миллионов гривен бюджетных средств за капризы налоговиков

В последнее время все чаще публикуется информация от ГНС о правильности подачи таблицы данных плательщика НДС и пояснения к ней. Не было бы ничего удивительного, если бы теми же налоговиками массово не блокировались как налоговые накладные, так и указанные таблицы. В статье "Блокировка налоговых накладных аграриев во время войны или как налоговая добивает сельское хозяйство" уже упоминался масштаб блокировки таблиц, но интересен вопрос, кто именно блокирует налоговые накладные с таблицами на центральном уровне ГНС и сколько обходится это рядовым налогоплательщикам.

Есть определенный список причин блокировок налоговых накладных и таблицы данных плательщика НДС. Конечно, если плательщик действительно отвечает таким причинам, то налоговая имеет законное право не только на блокирование его НДС-операций, но и на более жесткие действия.

Однако очень часто налоговики злоупотребляют своим правом «вето». Будь то незнание, или другие субъективные причины, но налоговики блокируют даже добросовестных налогоплательщиков. Плательщика сознательно и принудительно загоняют в тень. А потом удивляются, почему экономика в тени…

Так кто же являются членами комиссии при ГНС, которые блокируют налоговые накладные и не учитывают таблицы плательщиков НДС?

С таким вопросом был направлен запрос в ГНС Украины, чтобы предоставили ответ о составе Комиссии центрального уровня ГНС Украины. Каков же их ответ? Это тайна, ведь идет война и т.д…. Хотя и плательщик и любое заинтересованное лицо знает, кто является главой данной комиссии. Поэтому делать тайну из этого просто бессмысленно.

Но самый интересный вопрос - сколько подано исков против ГНС Украины по делу неучета Таблицы плательщика Комиссией центрального уровня, и сколько возмещено расходов судебного сбора истцам, то есть плательщикам. Оказывается это не публичная информация, поэтому ответа нет и, наверняка не будет.

Что ж, если в ответе отказали, потому что это не публичная информация, то в открытых источниках эту информацию можно получить за несколько минут. Цифры немаленькие – за 9 месяцев 2022 года сумма, которую ДПС возместило судебного сбора плательщикам, составляет 2,276 млн.грн., т.е. в среднем ежемесячно более четверти миллиона бюджетных гривен средств налогоплательщиков из государственного бюджета расходовались в пользу других налогоплательщиков, подвергшихся ущемлению со стороны налоговиков в части блокирования их деятельности из-за блокирования налоговых накладных и отклонения таблиц плательщика НДС. Добавим к этим двум миллионам еще расходы судебного сбора, которые ГНС потратила на апелляции, чтобы юридический отдел защищал

Вероятно, поэтому список членов Комиссии центрального уровня ГНС, является секретом, потому что здесь прослеживается действие или бездействие, которое повлияло на потери бюджетных средств….

Знает ли обо всем этом и.о. главы ГНС Украины и ее замы, которых никто не прячет от глаз налогоплательщиков, а их лица украшают сайт ГНС, в отличие от членов Комиссии? С каких пор расходование бюджетных средств тоже является непубличной информацией? Кто возместит потери бюджета и накажут ли виновных?

Видимо, Стратегические цели деятельности Государственной налоговой службы Украины за 2022 год полностью провалены, и виной этому не война…