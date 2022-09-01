Блокировка налоговых накладных аграриев во время войны или как налоговая добивает сельское хозяйство

Сельское хозяйство является не переоцененной отраслью экономики, обеспечивающей население основным – едой. Во время войны без сельского хозяйства мы обречены на голод, а значит на поражение.

Очевидно, что поддержка отечественного сельхозпроизводителя должна быть обязательным элементом государства. Но мы уже привыкли, что помощи от государства не дождаться. Известное высказывание: «Если власть не может помочь, пусть, по крайней мере, не мешает».

Украинский фермер в течение 2022 года столкнулся с проблемой реализации своей продукции, а повышение цен на удобрения и топливо еще более делает сельское хозяйство затратным. Тем не менее, отечественные сельскохозяйственные предприятия пытаются работать в любых условиях, спасая нас и весь мир от голода.

Но если бы еще власть не мешала.

Аграрии всегда стремятся развиваться, увеличивая разнообразие своей продукции. Для ее беспрепятственной реализации нужно получить «добро» от налоговиков. Согласно законодательству, плательщик НДС может представить специальную таблицу, где вписывает новую продукцию, которую планирует реализовывать, вписывает и описывает с добавлением всех подтверждающих документов перечень всех предметов, используемых для изготовления такой продукции. Таблица подается для того, чтобы новый товар учитывался как таков, что на постоянной основе реализуется, чтобы в будущем, когда соберется урожай и будет продаваться продукция, налоговики не заблокировали налоговую накладную. Ведь блокировка налоговой накладной отрицательно скажется на покупателе такой продукции, который будет терять средства в размере НДС. Конечно, покупатель изрядно подумает перед тем, как заключить сделку с таким продавцом, да и другие потенциальные покупатели будут обходить такого фермера десятой дорогой. От этого проигрывает сельхозпроизводитель, которому и так в этом году пришлось не сладко.

Однако упомянутая таблица принимается налоговиками не всегда. Более того, она почти никогда не принимается налоговиками… Причем блокируются таблицы не только вновь созданных хозяйств, но и десятилетиями работающих в аграрном бизнесе. Сотрудники налоговой настолько осведомлены в сельском хозяйстве, что блокируют до 100% Таблиц. В 2021 году процент таблиц сельскохозяйственных товаропроизводителей, по которым было принято решение о неучете, составило в среднем 74,1% по Украине. Лидером в этом рейтинге стала Одесская область с уровнем отказов в принятии Таблицы в 103,4% (при поданных плательщиками 671 таблице, было неучтено 694 таблицы). Одесская область является крупнейшей аграрной областью по сельхозземлям и сельскохозяйственным предприятиям. В июле 2022 года в Одесской области процент отказов уменьшился до 69,6 %, но большая половина до сих пор ждет свое время… а время проходит, а налоговые накладные уже блокируются, и аграриям как-то нужно решать данную проблему с налоговиками…

Аналогичные ситуации по большинству областей – таблицы не учитываются, так что и новая продукция не учитывается как товар, на постоянной основе поставляемый (изготавливаемый) аграрием для предупреждения блокирования налоговых накладных данной продукции. Причем узнать о ситуации с учетом-неучетом таблиц непосредственно в областных управлениях ГНС невозможно – руководители считают такую информацию не публичной! Наверное, есть что скрывать…