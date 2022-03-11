Бизнесу опять нужно приспосабливаться к новым ограничениям

19:05 15 Октябрь Киев, Украина

Экономический эксперт Вячеслав Быковец отметил, что новые карантинные ограничения и критерии определения эпидемических зон, должны учитываться при ведении бизнеса , предпринимателям нужно учесть все возможные негативные последствия.

«Бизнес много потерял, особенно, за два месяца этого карантина. Когда все это начиналось, субъекты хозяйственной деятельности очень пострадали. На рынках - то же самое. Но несмотря на это, никто еще не придерживается карантинных правил. Поэтому, в первую очередь, все зависит от каждого человека. Цифры, которые мы видим каждый день - они просто пугают. Поэтому, только соблюдение требований может спасти ситуацию, но все-таки, экономика должна работать, люди должны создавать продукцию, надо, чтобы поступали налоги, выплачивались пенсии, надо финансировать, в конце концов, медицину», - сказал Быковец.

Быковец отметил, что бизнесу стоит настроиться на то, что придется пережить усиление ограничений. При этом он добавил, что такие усиления, хотя и будут иметь негативные последствия для экономики, но будут иметь смысл для страны, если будет обеспечен механизм контроля за соблюдением санитарных правил.

«Мне кажется, что надо усилить контроль за соблюдением карантина. Не соблюдаются правила, за исключением отдельных магазинов. Очень редко, когда охранник делает замечание и просит надеть маску», - добавил эксперт.

Экономист отметил, что в полной мере адаптироваться к карантину невозможно и это не удастся всем категориям бизнеса.