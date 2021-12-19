Бизнес не переживет новые карантинные ограничения

19:52 10 Август Киев, Украина

Рост заболеваемости не перестает расти, соответственно вводят новые и новые ограничительные меры, ужесточают карантин , но нельзя повторять ошибку "весны", нельзя останавливать работу бизнеса

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь



"Ни в коем случае нельзя ограничивать работу малых и средних предприятий. Конечно, работать они должны с соблюдением всех мер безопасности, сохраняющих здоровье граждан. Но реальный сектор должен работать!



Второй волны ограничительных мер, типа той, что была весной, большинство из представителей реального сектора, малого и среднего бизнеса, просто не переживут. Со всеми вытекающими отсюда последствиями - ростом безработицы, снижением внутреннего валового продукта, рецессией экономики.



И это всё – на фоне нового витка кризиса, который уже начинается. Он и так ударит по многим. Но если у нас еще и начнут административными решениями останавливать работу малого и среднего бизнеса – получим виток проблем в усугубленном виде".