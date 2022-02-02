Битва за Киев: Кличко vs Верещук

18:58 15 Сентябрь Киев, Украина

Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко считает, что самые большие шансы пройти во второй тур выборов в мэры Киева у Ирины Верещук

Он напомнил, что Верещук занимает вторую позицию по социологическим опросам. Действующий мэр Виталий Кличко - имеет рейтинг 38%.

"Несколько партий принимают участие в выборах мэра только для того, чтобы завести как можно больше людей во фракцию. И только Ирина Верещук, Андрей Пальчевский, Алексей Кучеренко и Сергей Притула по-настоящему будут биться за должность", - пишет Дорошенко.

Однако во второй тур выйдет, скорее всего, Верещук, прогнозирует Дорошенко.

"Поскольку Верещук занимает второе место предпочтений киевлян и, при этом, имеет наибольшую возможность наращивать свои ресурсы, то именно она имеет больше всего шансов выйти во второй тур", - добавляет он.

Оказаться во втором туре с представителем власти не хотелось бы подавляющему большинству мэров городов Украины, пишет Дорошенко. Для этого последние должны мобилизировать все возможные ресурсы, чтобы победить в первом туре, прогнозирует он.

"Поединок с властью всегда является рискованным для любого рейтингового кандидата. В том числе потому, что тогда начинает работать антирейтинг. У человека при власти, который хочет переизбраться, он чаще больше от оппонента", - добавляет он.

Дорошенко считает Верещук одним из лучших специалистов во фракции.