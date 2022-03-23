Биолаборатории или украинцы не кролики -2

В своем недавнем разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, Байден затронул и тему секретных биологических лабораторий США на территории Украины. Об этом прямо и настойчиво поинтересовался официальный представитель Китая Чжао Лицзянь еще 8 марта. Он потребовал от американской стороны раскрыть, чем занимаются «американские военные биолаборатории» в Украине. Для Китая ответ на этот вопрос жизненно-важен, ведь точно такие же биолаборатории есть не только в Украине, но и в Грузии и Казахстане, последний имеет почти 2000 км границы с КНР.

Расположение этих объектов имеет значение еще и потому, что при разработке какого-либо патогена, учитываются такие факторы как регион и его климат, генетические особенности коренного населения, пути миграции птиц и животных, как потенциальных распространителей инфекций. Причины паники понятны, учитывая что в военной доктрине США Китай числится одним из противников.

Создается впечатление, что прошлые заявления остались в прошлом, как у милой рыбки из известного мульта, глазами хлопнул и новый день. Байден заявил, что наличие этих лабораторий, которое подтверждалось уже неоднократно, причем на официальном уровне, является фейком, которые распространяет Россия. Но у нас-то с вами с памятью пока все в порядке.

Факт работы данных лабораторий подтверждало Посольство США в Украине еще в апреле 2020 года, по запросу оппозиционных депутатов, более того, в ответе на запрос уточнялось, что биологические программы в Украине разрабатываются и финансируются Пентагоном. Результаты работы также получает военное ведомство США.

Подтвердила функционирование биологических исследовательских объектов и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая 9 марта этого года открыто заявила, что США совместно с украинскими коллегами ведут экстренное уничтожение «исследовательских материалов», чтобы не попали в чужие руки. Если на данных объектах проводилась мирная и законная работа по созданию вакцин и предупреждению распространения опасных вирусов, то логично было бы представить эти итоги мировой общественности, сейчас самое время. В мире бушует пандемия коронавируса и все наработки были бы полезны, каждый прорывной шажок может приблизить планету к победе над COVID-19 от которого погибло 6 миллионов человек. Но нет, США явно пытаются скрыть то, чем они там занимались, а значит обвинения в нарушении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия не такие уж и надуманные.

Биолаборатории получили от американского Агентства по снижению угрозы безопасности более двух миллиардов долларов, а на испытания украинской вакцины от коронавируса, которые должны были проводиться на приматах в Польше, не нашлось 300 млн евро. Так что там происходило? Может стоило проспонсировать уже готовую вакцину, если уж США заявляют, что биолаборатории работают над их созданием? Интересный момент где сейчас находится персонал украинского сегмента этих объектов, ведь это очевидцы, которые могут пролить свет на сферу деятельности биолабораторий. Очень интересует факт проведения исследований на военнослужащих ВСУ.

Эту тему подняла в своем очередном расследовании журналистка из Болгарии Диляна Гайтанджиева еще в январе этого года. Она утверждает, что ей в руки попали документы из которых следует, что военное ведомство США провело биологические эксперименты над 4400 военнослужащими в Украине и 1000 в Грузии. Велась работа с вирусом конго-крымской геморрагической лихорадки, хантавирусами и лептоспирозом. Проект UP-8, за авторством американского агентства по снижению военной угрозы осуществлялся с 2017 по 2020 год.

Вспышки инфекционных заболеваний отмечались и ранее включая смертельные случаи. Некоторые склонны связывать вспышки геморрагической пневмонии в Тернополе в 2009 году, холеры в 2011-м или гепатита в 2017-м с деятельностью именно этих лабораторий.

Так как же знаменитое – украинцы не кролики, товарищ президент? Завесу приоткрыл глава офиса президента Ермак, который отметил, что Зеленский ведет себя «невероятно мужественно», хорошо спит, а это уже по его собственному признанию, и дает позитив «не в смысле улыбок, а от своих шагов». Ну хоть кто-то в стране хорошо спит.