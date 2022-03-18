Беженцы из Украины в Европе

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало данные по Украине, согласно которым 2 миллиона 950 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в поисках спасения.

Основная нагрузка по размещению беженцев пришлась на Польшу, которая пытается обустроить более 60% граждан Украины покинувших страну, а это 1 миллион 700 тысяч женщин, детей и стариков.

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, согласно которому украинцы, въехавшие в Польшу после 24 февраля, могут проживать и работать там 18 месяцев с возможностью продления еще на 18 месяцев.

В соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года, принимающая сторона обязуется обеспечить их жильем, едой, всеми видами образования, включая высшее и медицинских услуг, включая сложные операции.

Более 450 тысяч беженцев приняла Румыния, 260 тысяч – Венгрия, около 200 тысяч выбрали Словакию, почти 90 тысяч – Молдову. Несмотря на громкие заявления Зеленского, что украинцы не пойдут в Россию, там уже приняли 260 тысяч украинцев и заявляют, что имеют заявки от 2,5 миллионов желающих.

Приблизительно 30 тысяч человек въехало в Германию, которая уже попросила Польшу приостановить отправку поездов с беженцами из Украины, поскольку власти не справляются с потоком. Те, кто уже в Германии испытывают трудности с размещением.

Все дело в том, что последние годы в Германию за помощью обратилось около 2 миллионов человек из Сирии и Ливии. Представители МВД заявляют, что вынуждены принимать меры по сокращению притока беженцев, поскольку система близка к краху, но эти меры не эффективны. Строгие условия проживания на закрепленных территориях, покидать которые запрещено, возможность занимать только самые непрестижные вакансии, не останавливают желающих, люди бегут от войны.

Приняла беженцев и Чехия. Там размещено около 80 тысяч граждан Украины, хотя ожидается приезд около 200 тысяч. Для Чехии это серьезная финансовая нагрузка. Подсчитано, что помощь беженцам обойдется бюджету в 7,5 млрд крон – это около 300 млн. евро. Конечно правительство Чехии понимает, что люди ищут спасения и помнит про гуманистические ценности, но не имеет лишних 300 миллионов.

По прогнозам ООН, миграционный кризис, в связи с войной в Украине, может стать самым масштабным в Европе. Ожидается, что количество беженцев превысит 5 миллионов человек и даже может достигнуть 12 миллионов. Пока, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завила, что ЕС готов принять любое количество беженцев с Украины и предоставить любую гуманитарную помощь. Однако в самой Германии поток беженцев рассматривают как инструмент для раскола Европы, которым воспользовался Путин. Об этом заявила сопредседатель Социал-демократической партии Германии Саския Эскен.

США, в присущей им манере, заявили о готовности принять беженцев, но выразили надежду, что люди, потерявшие свой кров, останутся на территории ЕС. Намерений поддержать Европу кроме как словами пока не высказывалось. Возможно США ограничатся только военной помощью Украине, а забота о мирном населении целиком и полностью ляжет на плечи европейцев.